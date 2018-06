'Colombia es aún más potente que hace cuatro años': DT de Japón

El seleccionador japonés, Akira Nishino, aseguró este lunes, en la víspera de su enfrentamiento contra Colombia, que su equipo "saldrá a disputar el control del balón" al combinado de José Pékerman y precisó que no piensa en un marcaje al hombre para parar a James Rodríguez.

"Queremos ser ambiciosos desde el principio, ir a por el partido, tomar la iniciativa. Colombia es un equipo muy organizado y ofensivo, circulan el balón muy bien y con un remate excelente. Trataremos de imponer nuestro ritmo y tomar la iniciativa, no ser solo reactivos", explicó en conferencia de prensa en el Mordovia Arena de Saransk.



"Por supuesto, en algunos momentos tendremos que defender, pero nos gustaría también aprovechar las oportunidades jugando a la contra cuando lo necesitemos. Tenemos confianza para mantener el control del balón", contra Colombia, añadió.



Sobre James Rodríguez, la estrella colombiana, Nishino apuntó que "es el símbolo de este equipo; un jugador que se desmarca bien y crea oportunidades y es muy difícil controlarlo".



El técnico descartó un marcaje individual sobre el volante del Bayern de Múnich "porque no funcionaría ya que se desplaza por toda la cancha". "Todo el equipo tendrá que vigilarle, como un bloque, para tratar de contenerle".



Nombrado a mediados de abril, tras el despido del franco-bosnio Vahid Halilhodzic, Nishino admitió que no ha dispuesto de mucho tiempo para preparar la cita mundialista, al contrario que su rival: "Pékerman ha tenido cuatro años para prepararse y yo he tenido unas semanas. La diferencia es grande".



Primero, el fuerte terremoto en la región de Osaka este mismo lunes: "Algunos jugadores están impactados y un poco preocupados por sus familias, anímica y emocionalmente. Me preocupa un poco en este momento y por eso estamos hablando con ellos y tratando de tranquilizarles". El segundo, menos grave, fue que durante la madrugada en Saransk se activó la alarma anti-incendios del hotel en el que se hospedan los jugadores, interrumpiendo su descanso.



"La alarma sonó durante bastante tiempo y algunos jugadores se pusieron nerviosos; por la mañana se les veía algo más cansados", de lo habitual.



El capitán Makoto Hasebe quiso mandar "un mensaje de apoyo" a los afectados por un terremoto que causó al menos tres muertos y 300 heridos. Por otro lado, Hasebe admitió que el cambio de seleccionador ha sido positivo. "Actualmente nos podemos comunicar en japonés y eso ha ayudado a mejorar la comunicación en el equipo".



"Hemos tenido que construir un equipo en unas pocas semanas, pero estamos preparados", advirtió. El partido entre Japón y Colombia será una repetición del de hace cuatro años, en Brasil-2014, cuando también en la primera fase, los sudamericanos se impusieron claramente por 4-1.



"Hace cuatro años era el último partido, estábamos obligados a ganar y a correr riesgos, pero en esta ocasión es el primero y el planteamiento es un poco distinto", explicó el veterano centrocampista de 34 años, que ya capitaneó a los 'Samuráis Azules' en aquella cita.



"Hemos madurado mucho desde entonces, aunque Colombia es aún más potente que hace cuatro años, con una nueva generación de jugadores que está emergiendo. Nos gustaría resarcirnos de aquel partido", concluyó el jugador.