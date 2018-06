'Jugamos con ventaja por tener un futbolista de más': DT de Japón

El seleccionador japonés Akira Nishino admitió este martes, tras vencer por 2-1 a Colombia en el estreno mundialista del grupo H, que su equipo se vio favorecido por la expulsión a los tres minutos de Carlos Sánchez. El mediocentro que jugó la última temporada en el Espanyol despejó con la mano en el interior del área un disparo de Shinji Kadawa y el árbitro, el esloveno Damir Skomina, le mostró la tarjeta roja directa.



El penal, además, fue transformado por Kadawa para adelantar a los nipones. "Desde el principio fuimos muy agresivos, pero por supuesto jugamos con la ventaja de tener un jugador más", prácticamente todo el partido, declaró Nishino en conferencia de prensa.

No obstante, el equipo de José Pekerman se sobrepuso a esta circunstancia y empató poco antes del descanso por medio de Juan Fernando Quintero.



"En el entretiempo, dije a mis jugadores que el fútbol no solo tiene que ver con el número de jugadores, sino que también hay que jugar mejor que el rival a nivel posicional", explicó el veterano Nishino, que asumió el cargo a mediados de abril tras el cese del franco-bosnio Vahiz Halilhodzic.



"Después del primer gol, creo que le dimos a Colombia un respiro y una ventaja posicional y no terminamos bien el primer tiempo. Tras el descanso jugamos mejor posicionados, con movimientos constantes para sacar ventaja y por eso conseguimos el gol" del triunfo, anotado de cabeza por Yuya Osako en el minuto 73.