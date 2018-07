'Si he jugado bien es porque el equipo me ha ayudado': Eden Hazard

El centrocampista belga Eden Hazard, elegido mejor jugador del partido por el tercer puesto del Mundial de Rusia 2018, en el que su selección se impuso a Inglaterra por 2-0, dijo que si es elegido mejor jugador del torneo será "feliz" y si no estará "igualmente feliz" con su actuación.

"Si he jugado bien es porque el equipo me ha ayudado, el fútbol es un deporte de equipo, por eso jugamos, no he visto a nadie jugar por trofeos individuales. Si lo consigo estaré feliz y si no estaré igualmente feliz con mi torneo", aseguró en la conferencia de prensa posterior al encuentro.

"Sería algo atrevido decir que me lo merezco, creo que me lo puedo merecer con mis actuaciones, pero otros jugadores pueden hacerlo muy bien en la final de mañana (domingo), de manera que tener ese trofeo no es muy importante para mí", agregó.

Respecto al tercer puesto obtenido por Bélgica, la mejor marca de su historia en el Mundial, dijo que se siente "excepcional" y que lo logrado por su equipo es "increíble".

"Por supuesto jugar por el tercer puesto no es tan histórico como jugar la final de mañana (domingo), pero creo que tenemos que estar satisfechos con lo que hemos hecho dentro y fuera del campo, hemos dado alegría a los belgas, y lo celebraremos con ellos", manifestó.

"Tenemos un gran equipo, y tenemos que trabajar en el futuro, en dos años hay una Euro, en cuatro otro Mundial, trataremos de darlo todo", continuó.

Preguntado por si verá la final, Hazard bromeó, diciendo que dependerá de lo que digan sus hijos: "Si quieren verlo lo veremos, si no, veremos otra cosa. Pero sí estaré atento como aficionado al fútbol", finalizó.