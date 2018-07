Fin a la ilusión de Colombia en el Mundial: así jugaron con Inglaterra

La Selección Colombia quedó eliminada del Mundial de Rusia 2018 este martes, al empatar 1-1 en 120 minutos y luego caer 3-4 con Inglaterra en la serie de penaltis en Moscú, en partido de los octavos de final. Con un primer tiempo correcto en defensa, un descontrol después del gol inglés, y una reacción en la que pusieron el alma, los jugadores de la Tricolor se van aplaudidos a pesar de las adversidades.

Así vimos a la Selección:



- David Ospina (6): aunque Inglaterra estuvo más cerca del área colombiana, no crearon mayores opciones de gol. Ospina no tuvo que exigirse para salvar el arco cafetero, tampoco se puede culpar por no atajar el penalti de Harry Kane. En la serie definitiva atajó un penal, que sirvió de poco después.



- Santiago Arias (6): fue exigido porque Inglaterra perfiló su ataque por su sector; pero Santiago respondió y de qué manera. Además aportó en algunas de las esporádicas salidas al ataque del primer tiempo. Su desgaste fue valioso y se retiró en el tiempo extra.



- Yerry Mina (7): sigue siendo el rey de los aires. Su gol, en la agonía del partido, le devolvió la ilusión a Colombia. En su tarea, la defensiva, estuvo perfecto.



- Dávinson Sánchez (7): se comportó como el central de pergaminos que es. Junto a Yerry formaron una muralla, que solo pudo tumbar un penalti de Harry Kane. Justamente al goleador del Mundial lo tuvo controlado.



- Johan Mojica (6): nuevamente fue corajudo, valiente, luchó cada pelota. Se atrevió algunas veces a proyectarse, aunque la ansiedad hizo que fallara en varios centros al área inglesa.



- Jefferson Lerma (6): tuvo personalidad para pelear con los ingleses. Fue respaldo para Santiago Arias y también para Johan Mojica, pues estuvo por ambos costando dando una mano en marca. Bien en los 61 minutos que jugó.



- Carlos Sánchez (6): tuvo la mala suerte de cometer el penalti que adelantó a los ingleses. Jugó 79 minutos en los que mostró buena imagen.



- Wílmar Barrios (6): a pesar de que se ganó una amarilla infantil, fue un guerrero y el encargado de estorbar a los ingleses. Con los cambios, quedó como el único volante de marca y respondió en su totalidad.



- Juan Fernando Quintero (6): siempre intentó, siempre buscó, se atrevió a encarar. La falta de socios, y la parte física, le cobró factura al talentoso zurdo.



- Juan Guillermo Cuadrado (6): cuando pudo, le dio alegría al juego de ataque, velocidad y picardía. Tuvo una opción de gol y cobró uno de los penaltis en la definición.



- Falcao García (6): siempre arriba peleando, buscándose los espacios, yendo a cada pelota como si fuera la última. Un delantero solitario, pero que puso el alma y jugó para el equipo, además de su gran cuota de liderazgo.



Los que entraron:



- Carlos Bacca (4): luchó cuando pudo, pero no creó verdadero peligro. Tuvo la mala suerte de errar el penalti definitivo.



- Mateus Uribe (6): entró a manejar los hilos del equipo y lo hizo de buena manera. Empujó a sus compañeros y casi anota un golazo. Falló su penalti, que se estrelló rebeldemente en el poste.



- Luis Muriel (6): llevó problemas a la defensa de Inglaterra. Aprovechó sus minutos poniendo coraje y luchando cada pelota. Apareció con gol en la tanda de penaltis.



- Cristian Zapata: sin calificación, jugó cuatro minutos.