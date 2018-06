¡Atento Colombia! así quedó minimizado Lewandowski contra Senegal

Colombia tendrá este domingo su primera final si quiere llegar a los octavos de final del Mundial.

A la 1:00 p.m. se enfrentará con Polonia en el estadio Kazán Arena.



En su primera presentación, los polacos no tuvieron su mejor actuación y por esto cayeron 2-1 con Senegal, que puso un gran juego y supo sacar provecho de la velocidad de sus futbolistas y una tímida defensa rival para vencerlos.



En defensiva



Robert Lewandowski es la mejor arma en el ataque de Polonia, pero los africanos supieron controlar al delantero. En aquel juego, ‘Lewy’ tocó el balón solo 34 veces y, de los que disputaron todo el encuentro, fue el jugador que menos hizo contacto con el esférico. Esa buena anulación llegó con una marca cercana y cortando los caminos. De sus compañeros, quien le hizo más pases fue Zielinski (5) seguido por el lateral Piszcek (3). Anular al delantero polaco fue la gran virtud de Senegal para sacar un triunfo.



Con el juego aéreo como arma, Polonia buscó en ocho oportunidades a Lewandowski por esta vía, sin embargo, los defensas de Senegal solo le permitieron cabecear al polaco 2 veces y las demás fueron bien despejadas. Ahí estará la clave para que Colombia controle al poderoso delantero.



Pero no solo es él. Si bien Polonia contó en el juego contra Senegal con el 61% de posesión no tuvo poder en el frente de ataque. El buen control de los africanos en zona defensiva solo dejó que los europeos remataran 11 veces al arco, pero solo cuatro llegaron al pórtico, las demás se fueron desviadas o rechazadas.



Además, esa posesión fue infructuosa pues jugadores como Grosciki, Milik y Blaszczykowski, todos habilidosos con el balón, no superaron los 30 toques del balón en el campo. De hecho, Cionek y Pazdan los dos centrales, fueron quienes más tuvieron en su poder el esférico.



En ofensiva

La efectividad de Senegal también fue importante para conseguir el triunfo. Durante los 90 minutos remataron 8 veces, aunque solo dos de ellos terminaron bajo los tres palos, los mismos que inflaron las redes en los goles. Solo lograron un disparo de cabeza, aunque en el juego realizaron ocho centros.



Además, lo que más intentó Senegal fue el juego por los costados aunque sus dos goles llegaron con acciones por el medio campo.



Este fue el panorama que mostró Polonia en su primera presentación. Senegal, con buen juego y mucho sacrificio en defensa, logró controlar a su rival y aunque le apostó a un fútbol defensivo y con rapidez en el contragolpe, mostró las falencias de los europeos.