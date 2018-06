España no gustó y sufrió, pero logró clasificar: 2-2 contra Marruecos

La selección de España dejó preocupación por su juego y empató 2-2 contra Marruecos, que estaba eliminado del grupo B. El susto pesó en La Roja, pues debía esperar que Irán no sumara contra Portugal para lograr quedarse adentro y avanzar a los octavos de final, en los que se enfrentará a Rusia. Sin embargo, al último minuto se salvó por un gol de Iago Aspas, que tuvo suspenso por VAR.

El encuentro empezó con una anotación de Boutaib, tras un grosero error de Sergio Ramos en defensa. El marroquí aprovechó el balón que dejó "flotando" el defensa y venció a David De Gea, que no pudo detener el primer gol del cuadro blanco, en este partido.



No pasó mucho tiempo para que España reaccionara, pues al minuto 19, tres más del anterior, Isco logró el empate y puso el 1-1 en ese momento. El equipo de Fernando Hierro no encuentra su juego, se veía por momentos superado por Marruecos y no encontraba el fútbol ideal.



Andrés Iniesta era quien tomaba las riendas de los ibéricos, aspecto que es común y que siempre ha pasado en esta selección. Pero el último toque, en la parte de arriba, no se lograba tener un entendimiento con los delanteros españoles.



En el partido alterno, Portugal e Irán, le hacían el favor, pues una derrota de Portugal lo alejaba del sueño de clasificar. Con el juego en contra, España buscaba, pero no era claro y Marruecos llegaba cada vez con más peligro al arco de De Gea, sin ser espectacular.



En la segunda mitad, al 81, En-Nesyri marcó el 2-1 de cabeza, quien de nuevo le ganó a Sergio Ramos dentro del área. Y aquí pasó lo más impensado, pues Irán le empató a Portugal y Iago Aspas, al 91 anotó el 2-2 y se salvó de quedar eliminado.



El jugador del Celta de Vigo marcó de gran manera con un taco, pero el juez había pitado un fuera de lugar y quedó en el suspenso tras la decisión del VAR.



Finalmente, el árbitro lo validó y el encuentro finalizó 2-2, dejando como líder del grupo a España, que se enfrentará a Rusia, y segundo a Portugal, que también sufrió y se mide con Uruguay. Sin embargo, España preocupa y no muestra el juego de una selección importante para estas instancias y torneos.