Según los votantes de FUTBOLRED: así sería el once de Colombia

La Selección Colombia enfrenta a Polonia este domingo a la 1:00 p.m. por el segundo partido del grupo H. El conjunto Tricolor, con José Pékerman al mando, no tuvo un buen encuentro en la primera fecha y perdió 2-1 contra Japón. Ahora, el argentino deberá hacer cambios en su esquema, principalmente porque no podrá usar a Carlos Sánchez, quien fue expulsado.

Según los lectores de FUTBOLRED en el Sondeo, la formación que debería usar José Pékerman sería de 4-2-3-1, la nómina y formación que usa el argentino generalmente. Este esquema ganó con un 46% sobre las demás.



Ahora, en las parejas de centrales, Yerry Mina y Cristián Zapata se llevaron la mayoría de los votos por los lectores. La dupla de los defensas ganó con un 48% sobre los demás centrales, pues Dávinson Sánchez y Óscar Murillo no tuvieron un buen partido frente a Japón.



En una de las más reñidas, Johan Mojica le ganó el puesto, en la votación, a Farid Díaz para estar en la banda izquierda. El jugador del Girona tuvo 55% de votos, mientras que el de Olimpia tuvo 45%.



En el medio campo defensivo, está el reemplazo de Carlos Sánchez. También estuvo reñido, pues Wilmar Barrios y Mateus Uribe se quedaron con el puesto con un 32%, mientras que la dupla entre Barrios y Abel Aguilar llegó a 26%.



Por parte de el ataque, en la zona izquierda, los lectores de FUTBOLRED escogieron a Luis Fernando Muriel por encima de José Izquierdo, quien tuvo apenas un 14% de votos.



Ahora, uno de los dilemas. En los delanteros, los votantes escogieron que Miguel Borja debe acompañar a Falcao en la parte de adelante con un porcentaje de 52%, mientras que, con 42, los lectores votaron porqué no tenga acompañante en la delantera el 'Tigre'.



Finalmente, los votantes de FUTBOLRED decidieron que pondrían un once en el que se acompañe Juan Fernando Quintero y James Rodríguez, teniendo una votación a favor por 76%.



Alineación según los votantes: David Ospina; Santiago Arias, Yerry Mina, Cristian Zapata, Johan Mojica; Wilmar Barrios, Mateus Uribe; Luis Fernando Muriel, James Rodríguez, Juan Fernando Quintero; Falcao García.