El anhelado debut de Falcao con la Selección Colombia en un Mundial

Falcao García jugó su primer Mundial, el anhelado sueño que se le escapó en Brasil 2014. El ‘Tigre’ no pudo estar por lesión, pero en Rusia regresó con toda la ilusión de disputar el torneo, marcar su primera anotación y buscar la Copa. Solo logró jugar el primer partido, no marcó todavía pero generó llegadas en ataque y provocó la falta, en la que Juan Fernando Quintero marcó de tiro libre.

Titular y capitán, así entró el delantero al terreno de juego: comandando al equipo y siendo el único referente de la Tricolor, en ausencia de James Rodríguez, que no fue inicialista. Muy temprano, Colombia empezó perdiendo y Falcao gritaba “vamos Colombia, dale”.



El ‘Tigre’ empezó con llegadas importantes tras habilitaciones de Juan Fernando Quintero. La primera fue al minuto 11, cuando el volante filtró un balón y Falcao se lanzó para desviar el balón, pero faltó fuerza y el guardameta Eiji Kawashima controló el esférico.



Luego tuvo uno de cabeza al 22, pero el remate salió desviado del arco. Falcao seguía solo en la parte alta y no encontraba mucha relación con el medio campo, que no era el más claro de Colombia en el partido.



Luego, al 39, logró proteger el balón y rebuscó una falta que significó el empate de Juan Fernando Quintero, quien definió con un magestuoso remate de tiro libre. Sin embargo, Falcao no tuvo muchos más, el medio campo y las ganas de querer buscar el partido no dejaban que la Tricolor pensara claro y no creaban jugadas, para dejar al ‘Tigre’ frente al arco.



Finalmente, 2-1 perdió Colombia. Falcao jugó su primer partido del Mundial, el anhelado Mundial, y estará en el segundo encuentro frente a Polonia, en el que la Tricolor debe marcar y sumar para clasificar. En este partido puede ser el debut de gol del ‘Tigre’, que le ha dado tantas alegrías a la Tricolor con méritos al momento de clasificarla a estos dos torneos seguidos, 2014 y 2018.