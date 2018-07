El Mundial continúa: así se jugarán los cuartos de final en Rusia

Con la eliminación de Colombia quedaron definidos los ocho equipos que jugarán los cuartos de final del Mundial Rusia 2018, un campeonato de muchas sorpresas. Francia, Uruguay, Brasil, Bélgica, Rusia, Croacia, Suecia e Inglaterra son los equipos que siguen en carrera por la Copa.

Así serán los cuartos de final...

6 de julio: Francia vs. Uruguay , a las 9:00 a.m.



6 de julio: Brasil vs. Bélgica, a la 1:00 p.m.



7 de julio: Inglaterra vs. Suecia, a las 9:00 a.m.



7 de julio: Rusia vs. Croacia, a la 1:00 p.m.