El DT que asumió el 'Hierro caliente' de dirigir a España en Rusia

A dos días del debut de la selección de España en el Mundial de Rusia 2018, la crisis estalló: Julen Lopetegui fue destituido por parte de la Federación a causa de una negociación secreta que mantuvo con el Real Madrid, que lo anunció como su entrenador para las próximas campañas. Ante la tensa situación, los directivos acudieron a un hombre de experiencia en mundiales, que sintiera como nadie la camiseta roja, que contara con la cercanía a los jugadores y la aceptación de ese grupo plagado de estrellas… por eso se decidieron por Fernando Hierro.

El exfutbolista, que jugó los Mundiales de 1994, 1998 y 2002, aceptó ese ‘Hierro caliente’ de asumir como entrenador encargado para afrontar la Copa de Rusia, justo iniciando su participación contra Portugal, con la que empató 3-3 en un partido intenso, bien jugado por momentos, pero con errores individuales -sumados a una actuación monstruosa de Cristiano Ronaldo- que dejaron sin los tres puntos a la Roja.



“Voy a ser claro, honesto y muy directo porque me lo impongo así. Soy seleccionador por circunstancias, no por mi currículum como entrenador. No lo digo por falsa humildad, es la realidad y no me puedo engañar a mí mismo. Voy a disfrutar en el día a día y no sé lo que más adelante puede pasar, lo ignoro. Solo puedo disfrutar de esta maravillosa experiencia y de lo que puede pasar mañana, no puedo ni quiero controlar nada”, dijo Hierro en la rueda de prensa previa al compromiso de este miércoles (1:00 p.m.) contra Irán, que deberá ganar España para recuperar la confianza y empezar a perfilar su clasificación a octavos de final.



Hierro, de 50 años y quien venía trabajando como director deportivo de la Real Federación Española de Fútbol, es un símbolo de la selección, pues fue capitán e hizo parte de un cambio de mentalidad de las distintas selecciones. “Me encontré con un grupo en el que cada uno tiene un padre y una madre, pero que en conjunto es un colectivo muy maduro. Hablamos de gente de élite, acostumbrada a estar en el alambre y afrontar crisis”, apuntó el DT sobre el conjunto que está dirigiendo.



El entrenador encargado espera que el remezón que sacudió a España en el comienzo de la fiesta mundial no haya dejado grietas en el sueño de ganar por segunda ocasión la Copa Mundo. “Hemos tenido una reacción automática y nadie ha hablado de que nos tenga que salir mal, sino con ilusión”, dijo, y añadió: “Les dije que este Mundial acaba el 15 de julio y es el único que hay en 2018, así que igual es el último para muchos. Que nadie está en condiciones de pensar en el de 2022. Mi obligación es intentar convencerles de que cuando nos vayamos de Rusia todos podamos mirarnos a la cara y decirnos que lo intentamos con todas nuestras fuerzas”.



“Mi obligación es convencer a los chicos de que cuando nos vayamos, nos miremos a la cara y digamos, lo intentamos con toda nuestra fuerza”, es la arenga de Fernando Hierro, que espera que contra Irán sea el punto de partida para un Mundial único y heroico, en los que la Roja tome la adversidad y la convierta en una fortaleza, un motivo de unión para salir adelante y ganar el título en Rusia 2018.