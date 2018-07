Francia y la final perdida en la Euro: el fantasma que quieren acabar

En Francia la ilusión por ganar su segunda Copa del Mundo, este domingo en la final de Rusia 2018 frente al seleccionado de Croacia, se mezcla con el recuerdo vivo de la final de la Eurocopa 2016, que perdió en su casa frente a Portugal (0-1). Ese miedo es también un reto para el combinado galo y, especialmente, para su entrenador Didier Deschamps, pues a ese mismo técnico se le fue el título y quiere demostrar que él y su grupo ya maduró, ya aprendió de la dolorosa caída de hace un par de años, y que ya merece ganarse un gran trofeo, nada menos que el del Mundial.

En el Stade de France, en Saint Denis, Francia tuvo la gran decepción de dejar escapar el título de Europa hace dos años. El 10 de julio de 2016, para ser más exactos. “Conozco el gusto de la derrota en una final y no es bueno, es muy amargo... No vamos a afrontarla como la de la Eurocopa, queremos acabar bien, con una sonrisa”, advirtió Paul Pogba en declaraciones previas al juego definitivo contra los croatas, que se disputará este domingo (10 a.m.) en Moscú.



Pogba hace parte de la columna vertebral de Deschamps, que estuvo en esa final y que tirará de su experiencia en la derrota para llevar al resto de sus compañeros a jugar un partido inteligente, con el perfecto equilibrio de ansiedad y de confianza, para que sean 90 -o 120- minutos perfectos y así poder conseguir el segundo título, la segunda estrella en la camiseta, del seleccionado francés. El arquero Hugo Lloris, el defensa Samuel Umtiti, el volante Blaise Matuidi, y los atacantes Antoine Griezmann y Olivier Giroud, completan los seis jugadores que quieren revancha. Además, fueron suplentes hace dos años Steve Mandanda, Adil Rami y N’Golo Kanté, este último titular en el once que disputará la final contra Croacia.



Justamente en esa recordada Eurocopa, fue Portugal, la campeona, la que eliminó también a Croacia, el otro finalista del Mundial. Aunque fue en octavos de final, el equipo luso también se impuso (0-1) en la prórroga -como contra Francia- y acabó los sueños de los ajedrezados.