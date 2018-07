Deschamps y Martínez: el otro duelo que tendrá el Francia vs. Bélgica

Francia y Bélgica protagonizarán este martes la primera semifinal del Mundial de Rusia 2018 en el estadio de San Petersburgo, desde la 1 de la tarde. Ambos equipos han dejado una gran imagen por su estilo agresivo, su convicción de fútbol de ataque y por sus buenas cifras, pues son los dos seleccionados de mayor rendimiento en lo que va de la Copa Mundo. Y detrás de estos dos combinados hay un par de estrategas que han sido sensación en Europa por el proceso que han llevado: Didier Deschamps y Roberto Martínez.

Deschamps y su sueño de ser el tercer campeón de la historia como jugador y entrenador

En 1998 fue el capitán que recibió el trofeo de la Copa del Mundo en el primer y hasta ahora único título de Francia. Ahora se ilusiona con coronar a una nueva generación gala como entrenador e igualar a los históricos Mario Zagallo y Franz Beckenbauer, quienes saben lo que es ser campeón en la cancha y en la línea técnica.

Deschamps (derecha) no olvidará su título como capitán de Francia en el Mundial de 1998. Foto: Archivo

Deschamps fue un laborioso mediocampista. De esos de carácter y mucho coraje, de los que hablaban fuerte en la cancha. Y eso lo demuestra en la selección, en la que tiene que orientar a un cantidad de figuras jóvenes como Kylian Mbappé, de 19 años o Paul Pogba, de 25 (el promedio de edad es de 26), para que no se les escape este sueño, que tienen muy cerca.



“Así era yo de jugador y no voy a cambiar ahora. Dentro del equipo también hay jugadores con espíritu competitivo que están dispuestos a darlo todo. Sin tener un espíritu fuerte, un equipo no puede tener buenos resultados a nivel internacional”, dijo el DT, que nació en Bayona, Francia.



Después de su retiro, que fue en el Valencia de España, inició su carrera como entrenador muy joven, a los 32 años, en el Mónaco, donde muy rápido comenzó a ganar títulos, como la Copa de la Liga de Francia, y fue finalista de la Liga de Campeones en 2004. Luego fue a Juventus, para liderar a un equipo que había caído muy bajo por un escándalo de corrupción. Lo ascendió de la C a la B. Después fue campeón con el Marsella y ya en el 2012 dio el gran salto al agarrar la selección, que en el 2010 había sido eliminada en primera ronda del Mundial de Suráfrica y que necesitaba una reingeniería: el encargado fue Didier Deschamps.



En Francia, el DT ha consolidado un proyecto, a tal punto que ya renovó su vinculación hasta el 2020. Le falta coronar un logro. Pues ha estado cerca. Quedó eliminado en cuartos de final en el Mundial de Brasil 2014 y perdió la final de la Eurocopa 2016 contra Portugal. Pero clasificó a Rusia 2018 como primero de su grupo, con 23 puntos.



Remise d'un maillot "DESCHAMPS 80" pour fêter la 80ème sélection du coach à la tête de l'Equipe de France sous les applaudissements des joueurs ! 👏 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/GwBVgJAjtf — Equipe de France (@equipedefrance) 2 de julio de 2018

Se dio el lujo de dejar por fuera de la convocatoria a jugadores como Karim Benzema o Rabiot, pero por ahora le gana el pulso a quienes en su momento lo criticaron. En Rusia lleva cinco partidos y no ha perdido. Dejó en el camino a las suramericanas Argentina y Uruguay y ahora va por Bélgica. “Tuvimos una primera fase complicada, pero hay otros grandes equipos que ya se han ido. Desde el partido contra Argentina (en octavos, victoria por 4-3), hemos aumentado de nivel y los jugadores han ganado mucha confianza”, dijo el DT Francés.



Ahora este equipo, aunque lleno de juventud, tiene mucha experiencia, con una nómina de mucho prestigio y con mucho poder ofensivo. Así que Deschamps se ilusiona con llegar a la final y conseguir el título mundial.



Roberto Martínez, el único DT extranjero de los semifinalistas

Roberto Martínez nació para ser extranjero y brillar en otros países diferentes a su natal España. Bob, Robert o Roberto, depende del lugar del mundo en el que esté, nació en Balaguer, a 30 kilómetros de Lleida, en una localidad de unos 17.000 habitantes, el 13 de julio de 1973. A sus 44 años llegó al Mundial de Rusia como el segundo entrenador más joven de las 32 selecciones en competencia.



Fue futbolista e inició su carrera en el Zaragoza, aunque no tuvo éxitos deportivos y lo que hizo entre los 16 y los 21 años fue estudiar fisioterapia e hizo sus primeros pinitos como entrenador del equipo femenino de la escuela de fisioterapia de esa ciudad.



Con 21 años, de vuelta a casa, tras haber jugado en el filial del Zaragoza y debutado en Primera División, recibió la llamada de un representante de Dave Whelan, el propietario del Wigan Athletic en Inglaterra. Firmó por aquel club junto con otros dos jugadores del filial zaragocista: Jesús Seba e Isidro Díaz. Desde entonces, ha ido cumpliendo pasos, tanto como jugador como en los banquillos.

"En el fútbol moderno hay tanta preparación e información que es más fácil neutralizar al talento individual. Ese talento debe ser la diferencia, no la realidad de ganar o no. Hoy, lo individual puede ganar un partido, pero difícilmente un torneo", Roberto Martínez, DT de Bélgica pic.twitter.com/l7W0am2eXF — TyC Sports (@TyCSports) 8 de julio de 2018

Como futbolista sufrió por su técnica y su gusto por el 'passing game', en un fútbol basado en el juego directo por influencia del rugby. Jugó en el Wigan, en el Motherwell, Walsall, Swansea y Chester, hasta que en febrero de 2007 el Swansea galés lo reclamó como entrenador jugador. Siempre recuerda que aquel día de febrero perdió una apuesta que tenía cruzada con su padre para ver quién de los dos jugaría durante más tiempo.



El Swansea le dio la primera oportunidad (2007-08), pero el Wigan volvió a confiar en él. Durante los cinco años con los 'Latics' (2008-2013) consiguió el título de la FA CUP, después firmó por el Everton (2013-16) y en agosto de 2016 sustituyó a Marc Wilmots como seleccionador belga. Un año después había clasificado a Bélgica a Rusia 2018 y ahora está a 90 minutos de llevar a los Diablos Rojos a su primera final en la Copa del Mundo.