La noche que soñó Colombia: ¡Primer gol de Falcao en un Mundial!

‘El Tigre Falcaoooooo’ gritaba la tribuna en el estadio de Kazán, en un calor asfixiante, abrazador, como el de la cálida Santa Marta que vio nacer a Radamel Falcao García.

El grito se atravesó siempre, en el himno polaco, en cada rechazo de los de azul, en cada instante. Porque la fe que tenía la gente en una celebración de su goleador histórico no la tenía, tal vez, ni él mismo.



Salía a calentar con James –están siempre juntos, siempre- y se abrazaban los jugadores emblemáticos de Colombia y se miraban con la complicidad de siempre y se abrazaban y con ellos la ilusión de los 45 mil de Kazán y los 49 millones y medio de Colombia.



Pero pasó todo el primer tiempo recibiendo la pelota de espaldas al arco, chocando con Bednarek y Pazdan y Piszczek, que se lo turnaron para acosarlo y maniatarlo. Y el grito se oía cada vez más fuerte. Y él intentaba ser el pivote para que otro compañero apareciera, porque así es Falcao y ese es apenas un indicio de su grandeza.



No podía saber que el premio a su sacrificio llegaría en la noche en que su equipo y su país más lo necesitaban, pero adivinaba quién le daría la oportunidad, la única que tuvo en 90 minutos: Juan Fernando Quintero.



Quedó congelada la imagen en el corazón de los miles de afortunados que estuvimos aquí para verlo: salida rápida de Colombia, pase del antioqueño, un instante para levantar la cara y uno más para apuntar la zurda con la velocidad exacta; balón ingresando lentamente al área y ahí la pierna de Falcao para detener, acomodar el cuerpo, rematar y celebrar, todo en un mismo segundo.



Imposible no levantarse como un resorte de la silla, abrazar al vecino, quien quiera que fuera, gritar, saltar, al fin celebrar por él.



Y él corrió con el gol en la boca hasta el banderín y en el banquillo no quedó nadie: los 22 se fundieron en ese abrazo al que nos unimos todos, desde estas cómodas sillas del estadio Arena Kazan y desde cada hogar que anhelaba este preciso instante que, como en la película, se llama ‘Felicidad’.



Jenny Gámez

Editora FUTBOLRED

Enviada especial a Rusia