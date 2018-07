'El Balón de Oro importa poco, deseo ganar la Copa Mundo': Griezmann

Antoine Griezmann aseguró que su deseo es “ganar la Copa del Mundo” este domingo con la selección francesa y que el Balón de Oro le “importa poco”, en la antesala de un partido histórico con la camiseta 'bleu'. Dos días antes de disputar la final del Mundial de Rusia 2018 frente al combinado de Croacia, Antoine Griezmann valoró el encuentro como “una oportunidad de ganar la Copa del Mundo”.

“Ganar o no ganar el Balón de Oro importa poco. Quiero ganar la Copa del Mundo y dejaré todo lo que tengo sobre el campo”, dijo el delantero del Atlético de Madrid en una rueda de prensa celebrada este viernes en Istra. El carismático jugador colchonero se mostró relajado y bromista en la cuenta atrás para el choque en el estadio moscovita de Luzhnikí. No está variando sus rutinas: “Juego al Fortnite todo el día, bebo mate, disfruto del fútbol...”, explicó.



Sí dejó patente repetidamente su deseo de “ganar esta copa” para poner un broche dorado a una temporada en la que logró la Liga Europa con su club. “Espero hacer lo mismo que en esa final (metió dos goles al Olympique de Marsella, en un partido que finalizó con triunfo rojiblanco por 3-0). Espero poder hacer mi juego y llevar el partido a donde yo quiero, aunque no importa si anoto o no. Solo quiero levantar la copa”, insistió.



De cara al definitivo encuentro contra los Vatreni, Griezmann señaló que para la escuadra gala será muy importante “la defensa”, porque saben que en ataque pueden “hacer gol en cualquier momento”. “Ya sea Kylian Mbappé en un desborde, Olivier Giroud en un centro o yo en una acción loca de esas que pasan cada cierto tiempo”, apuntó. La victoria, en todo caso, es el anhelo de un equipo que hace dos años perdió la final de ‘su’ Eurocopa. “Creo que esta vez vamos a estar mejor preparados”, subrayó el atacante de Macon, de 27 años.