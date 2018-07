Hamilton Ricard, el colombiano que compartió camerino con Southgate

Si bien el técnico José Pékerman tiene analizados los movimientos de la Selección de Inglaterra, rival de este martes en los octavos de final del Mundial de Rusia 2018, hay un colombiano que conoce mucho mejor a Gareth Southgate, el estratega de los británicos al que enfrentará el combinado tricolor en Moscú. Hace 21 años, el delantero chocoano Hamilton Ricard daba el gran salto de su carrera deportiva, con el honor de ser uno de los pocos nacionales que han llegado al fútbol inglés y con una transferencia altísima para esa época, gracias a su consagración como goleador del Deportivo Cali y que llamó la atención del Middlesbrough, o mejor, el ‘Boro’ como le dicen en ese país.

La situación no era cómoda para el colombiano, ya que el equipo estaba en segunda división y tenía como objetivo recuperar el cupo en la Liga Premier, con Bryan Robson como el entrenador que le apostó a su potencia goleadora. Pero todo salió bien y en la antepenúltima fecha anotó dos goles para salir campeones.



Todo ello sirvió para consolidar una gran amistad entre él y los europeos, en el certamen de 1998-1999 se codeaba en el listado de los más efectivos con artilleros de la Liga como Andy Cole, Nicolas Anelka y Michael Owen. En total jugó allí 115 compromisos y convirtió 56 tantos entre las temporadas de 1997 y 2001.



Fue precisamente en su último año con el ‘Boro’ que compartió -aunque no mucho tiempo- en el camerino con Gareth Southgate y tejieron una buena relación. Con esa autoridad habla de la recia personalidad del técnico británico: “Es una persona tranquila, serena, transmite mucha seguridad, así como lo era en su época de jugador, se ve que le creen y uno nota un equipo consagrado, con futbolistas que están en la Premier”.



Southgate era zaguero central. Jugó con su combinado nacional el Mundial de Francia 1998, convocado del Aston Villa, y en las ediciones de la Eurocopa de 1996, 2000 y 2004. “Era un jugador técnico, leía bien los partidos y las jugadas, desde allí se estaba preparando para llegar a la dirección técnica”, agrega el atacante criollo, quien decidió irse del Middlesbrough en el 2001.



“Gareth le ha imprimido a su Selección buen toque y la forma de salir jugando desde atrás, no tirar tanto pelotazo ni rifar el balón, se le ve un equipo que trata de jugar bien a la pelota y desequilibrar en el uno contra uno. Ellos tuvieron hace rato un hombre clave como Paul Gascoigne, porque son más de la táctica y la segunda pelota, pero Gareth les ha incluido otra cosa y eso se nota”.



Hamilton dice que le dio mucha alegría cuando se enteró de la designación de su excompañero como responsable de la selección inglesa, primero en la Sub-21 y luego con la categoría mayor. “Eso a uno lo llena de orgullo, aunque realmente no volvimos a comunicarnos”.



Sobre el planteamiento que más convendría este martes, señala: “Colombia tiene que hacer lo que sabe: tener el balón, triangular, ser muy veloces, porque a los ingleses les gusta el fútbol rápido, saber ganar los rebotes, estar muy compactos entre líneas porque ellos saben caer a espacios vacíos. Inglaterra está en un proceso, lo está haciendo bien y de allí no se va a salir, creo que será un partido táctico y muy parejo. Le tengo fe a mi Selección, incluso dije que gana 2-1, ojalá sea 2-0, pero que le ganamos le ganamos”.



Remata advirtiendo que no puede utilizarse retrovisor por lo visto en el último partido de la primera fase, con la derrota inglesa. “Contra Bélgica fue un compromiso equilibrado, Bélgica hizo un golazo, Inglaterra trató de empatar, pero ya estaba clasificada y a ellos les da lo mismo jugar con Colombia o con otro rival, allí es mano a mano”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal FUTBOLRED

Cali

En Twitter: @marquitosgarces