'Lo más alegre de mi carrera fue anotar un gol en el Mundial': Lozano

El vallecaucano Hárold Lozano carga a cuestas un doble honor que le infla el pecho y no muchos pueden contar. Ser convocado a dos Mundiales y además marcar un gol, aunque éste no tuviera trascendencia para el futuro de la Selección Colombia.



Faltaban 8 minutos y pensaba que ya no tendría chance en su primera experiencia mundial, con 22 años de edad. Estaba casi diagnosticado. Pero se aferró a la fe divina y vio que la paleta de cambios mostraba el número suyo (8) para entrar al campo por Herman Gaviria (q.e.p.d.), frente a Suiza, en el compromiso final de Colombia -ya eliminado- en primera ronda del certamen orbital de Estados Unidos, el 26 de junio de 1994.



Entonces se dijo a sí mismo que debía aprovechar al máximo la oportunidad, el cansancio de los suizos y la inclemente temperatura en San Francisco. Le tocó el balón a Faustino Asprilla y entrando de atrás sobre la marcha se lo pidió para sacar un remate cruzado, imposible para el guardameta Marco Pascolo. Un 2-0 que no servía para nada, pero que quedó grabado para siempre en la memoria del volante nacional.



“Es un tanto especial, porque la verdad es que las posibilidades de jugar eran casi nulas, era el último partido y faltaban 8 minutos, los únicos que podría jugar en ese Mundial. Uno como siempre como jugador de fútbol siempre está pendiente de que el técnico lo va a utilizar en cualquier momento, pero bueno, fueron cosas de mi Dios, entré, anoté y creo que quedé en la historia del fútbol colombiano”, rememora.



Con esa autoridad hoy se considera el hincha más positivo del combinado tricolor, seguro de que Rusia deparará una buena presentación para los cafeteros. “Colombia va tranquila, sin tanto favoritismo, y eso para mí es muy importante. En otros Mundiales hemos ido con mucha aureola y no ha pasado nada, sé que dentro del seno de la Selección se quieren cumplir sus objetivos y metas, que son mejorar la actuación del Mundial pasado, creo que puede haber sorpresas y ojalá una de esas sea nuestra Selección”.

Gol de Harold Lozano

“Estar en un Mundial es el mayor anhelo de cualquier jugador de fútbol, afortunadamente tuve la fortuna de estar en dos: 1994 y 1998, y hacer ese gol en Estados Unidos fue lo más importante, y la experiencia que uno adquiere como futbolista y como persona, algo que a la postre también me sirvió para mi carrera. Ahora esperemos disfrutar de nuestra Selección, con grandes jugadores, que están en los mejores equipos del mundo, eso es un plus y esperemos que se consigan los objetivos”, comenta.



La presencia en Estados Unidos agregaba un ingrediente especial, puesto que Lozano había tenido una fisura de peroné en un partido en Pereira y en un momento estuvo en duda su convocatoria. “Ahora entiendo a los que no van al Mundial, es duro, porque yo lo viví. Lo de Fabra (Frank) es triste, porque son muchos los objetivos y metas que uno se traza para un Mundial y en tan poco tiempo se desvanece todo, es muy frustrante”, en alusión al lateral izquierdo de Boca Juniors, quien debió salir de la concentración en Milanello por una delicada lesión.



Sobre los 23 elegidos por José Pékerman fue claro: “Eran los que estaban y hay que hacerles fuerza. Todos los grupos son difíciles, un Mundial es otra cosa, el primer partido es clave, es el punto de inflexión y ojalá se comience con pie de derecho, a partir de allí Colombia se trazará sus metas poco a poco. En el papel hay rivales más fuertes que otros, pero no hay que confiarse, vimos que Japón había perdido todos los partidos y antes de iniciar el Mundial volvió a ganar, eso a los jugadores les da más fuerza, el margen de error tiene que ser mínimo para que no haya traspiés”.



Considera que la continuidad de José Pékerman es fundamental, “nos ha llevado a dos Mundiales consecutivos y eso es muy importante. El profesor Pékerman tiene una base y con ella va a trabajar. Me alegra mucho que Falcao esté allí, por lo que ha luchado por eso, tenemos un finalizador neto y la idea es que todos sean conscientes que con goles se superan fases en el Mundial”.



“Soy muy optimista sobre lo que será la campaña de la Selección, los jugadores deben estar muy concentrados y tratando de cometer los menos errores posibles, soy consciente de lo que pueden hacer y conforme pase partido tras partido van a tomar más fortaleza para lograr objetivos claros”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbored

Cali

En twitter: @marquitosgarces