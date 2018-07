Kane va por la gesta de Lineker en Inglaterra: llevarlo a la semifinal

Harry Kane marcó un triplete en Copa del Mundo, como Gary Lineker. Es por ahora el goleador del Mundial de Rusia 2018 con seis tantos, exactamente los que anotó Gary en 1986. ¿Podrá llevar a Inglaterra hasta semifinales, como lo hizo Gary en Italia-1990? El ‘Príncipe Harry’ es el novio de Inglaterra este verano boreal 2018. Los Pross sueñan con llegar a semifinales de un Mundial por primera vez desde hace 28 años. Y para ello deberá escapar a los tentáculos de la defensa sueca, el sábado en Samara.

En 1990, el artillero de los Pross era Gary Lineker y con su doblete (de penal) había puesto de rodillas a los Leones Indomables de Camerún en cuartos de final (3-2 en prolongación). También anotó en semifinales, igualando el marcador contra Alemania, y convirtió su remate desde los once metros, pero no pudo evitar la derrota en los penales (4-3 tras 1-1). Aquella noche italiana, Gary lanzó por primera vez su célebre frase "El fútbol es un juego simple en el que 22 hombres corren detrás de una pelota, y al final siempre gana Alemania".



Esa "ley del fútbol" parece menos implacable en Rusia-2018. Incluso, Inglaterra enterró el fantasma de las definiciones por penales, al ganar por primera vez en ese ejercicio en Mundiales a Colombia, en octavos (4-3 tras 1-1). Por eso, las esperanzas renacen en los hinchas ingleses, que se encomiendan al capitán Harry Kane. El capitán inglés lleva 6 dianas, las mismas que anotó Lineker en México-1986, edición en la que se quedó con la Bota de Oro, con un triplete a Polonia (3-0) en fase de grupos, como Kane contra Panamá (6-1) en Rusia.



El atacante del Tottenham Hotspur, autor de 29 y 30 tantos en las últimas dos temporadas de Premier League, lleva en Rusia un ciento por ciento de efectividad: seis goles en 6 disparos a meta. Con 24 años, se puede esperar que doble a su modelo mayor, quien gritó 10 goles en Mundiales (4 más en 1990). Es verdad que Harry ha marcado la mitad de sus conquistas de penal, alcanzando el registro del búlgaro Hristo Stoichkov, último jugador en transformar tres penales en una misma Copa del Mundo, en Estados Unidos-1994. Pero atención para los que pretenden disminuir su logro: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo o Luka Modric han fallado sus penales en Rusia.



“En este momento, tengo la impresión que puedo marcar cada vez que salgo a jugar”, apunta Kane. ¿Podrá suceder a Gary 32 años después? “Sería espectacular, pero la Bota de Oro no es realmente mi objetivo. El objetivo es ganar el torneo”. Lineker, modelo de ‘fair play’, jamás una amarilla en 16 años de carrera, no expresa ni un signo de celos y alienta a su eventual sucesor, "un goleador de clase mundial". Harry "remata desde cualquier posición y eso me gusta", detalla Lineker a la revista ‘442’.



“Me recuerda mucho a Alan Shearer (otro capitán goleador de los ingleses), tiene un buen disparo, es bueno en el juego aéreo, está siempre concentrado y puede ser egoísta cuando es necesario", analiza. Harry y Gary comparten otro gran amor, el de la camiseta. Kane "tiene una verdadera pasión por la selección de Inglaterra", explica su entrenador de los ‘spurs’, Mauricio Pochettino. Kane "ama jugar por su país", añade el argentino, quien revela que Pochettino y delantero del Tottenham comparten su amor también por otros dos albicelestes, “Diego Maradona y Osvaldo Ardiles”. 'Ossie' fue campeón mundial con Argentina en 1978 y es otra leyenda de los ‘spurs’, tanto por su paso como jugador, como luego en el puesto de DT. Lineker también ha dejado un gran huella en el Tottenham, donde reinó de 1989 a 1992, marcando 90 goles, otra de las comparaciones que hacen soñar a los hinchas ingleses. Para ellos, Harry y Gary suenan a lo mismo.