Colombianos en Rusia: ‘Lo que hacen pocos es una falta de respeto'

Más doloroso que la derrota 2-1 contra Japón en el debut en el Mundial de Rusia ha resultado la triste imagen que han dejado algunos colombianos en este país.



Tan lejos, con tanto sacrificio que hacen muchos para estar, resulta descorazonador que un grupo pequeño de compatriotas hagan quedar tan mal al país entero. “Solo es un de muchos, hemos encontrado muchos colombianos aquí en Rusia y andan alegres y bien, con buen comportamiento. Son muy pocos los que hacen eso”, lamenta Paola, una estudiante tolimense.

Su compañero de viaje, otro estudiante, lamenta que “teniendo la oportunidad de que la gente conozca la alegría, la amabilidad de los colombianos, de lo que se hable sea de estas cosas”.

Es la misma sensación de los árbitros colombianos, tres representantes de Medellín que fueron a Brasil hace cuatro años con uniformes, baderines, pitos, tarjetas y hasta el tablero que anuncia los cambios de los jugadores, y ‘clasificaron’ también a Rusia 2018.



Son 12 en total paseando por el país sede de la Copa. “Eso es una minoría”, se apresuran a explicar los encargados de la justicia en las tribunas. Y sin dudar les muestran la tarjeta roja a esos colombianos que se portan mal.

Hinchas

Hinchas de la Selección Colombia desde Rusia.

La indignación llega a un grupo de aficionados que se conocieron diez minutos antes de la entrevista, negociando una carrera de taxi en buen español con un hombre que sólo hablaba buen ruso. Esa es, para los nuevos amigos, la gran barrera del idioma, que es difícil en este país. Todas las demás exigencias, según afirman, es puro sentido común.



“No beber en los estadios es de lógica, es un lugar público”, anticipa Feliz Darío Sánchez, de Rionetro, Antioquia. “Aquí nos portamos como caballeros, con respeto a todas las normas”, complementa Cristian Vega, radicado en San Francisco, Estados Unidos.



“Deben ser más prudentes porque, por un grupo pequeño de esos colombianos, todos van a tomar en cuenta esa situación y vamos a quedar muy mal. Falta de seriedad”, razona Carlos Vega.



Y es que el mal comportamiento de los nacionales en Rusia ha sido un tema incómodo para todos, especialmente para quienes viven en el país y anhelaban verse rodeados de compatriotas. Uno de los encargados del logística, que pidió no ser identificado, anticipó que este domingo, en el partido contra Polonia, se redoblarán los controles.



“Ya la Cancillería nos informó, nos pidió que los ayudemos a identificar y yo lo voy a hacer. Es una vergüenza que estemos hablando de eso cuando de ningún otro país se han dado esas quejas. La misma gente de seguridad de acá del estadio está avisada”, dijo, no sin antes recordar que la infracción mínima a las normas se paga con 15 días de cárcel en Rusia.



Los tiempos modernos y las redes son, para el señor Sánchez, un enemigo más: “Tampoco es para que vuelvan viral estas cosas porque es por eso que todos piensan que todos somos iguales y no, son unas cuantas personas las que hacen eso”, asegura.



Total, para quienes visten con orgullo la camiseta colombiana por las calles de Rusia, hay que dejar de hablar de los malos y concentrarse en los buenos, especialmente los jugadores de la Selección: “Lo más importante es que vamos al otro partido en Kazan pero a gritar ‘¡vamos Colombia!”, concluyó Fermín Sánchez.

Hinchas desde Rusia

Así opinaron los hinchas de la Selección Colombia desde Rusia.

Jenny Gámez

Editora FUTBOLRED

Enviada especial en Rusia