Un cupo en la semifinal sin tropiezos: Inglaterra venció 2-0 a Suecia

Inglaterra se metió entre los cuatro mejores del Mundial de Rusia 2018 este sábado, cuando venció 0-2 a Suecia en los cuartos de final. Los ingleses apelaron al juego aéreo, su mejor fórmula para vencer la portería de los suecos.

Desde el inicio del encuentro fue la selección de los tres leones la que puso el ritmo del juego. Con un mediocampo muy poblado, Kevin Trippier y Ashley Young eran los jugadores que tenía un camino expedito por los costados para tener centros al área, pero todos esos intentos eran bien despejados por los suecos.

Forsberg, el '10' de los escandinavos, era el jugador que buscaba retener el balón para su equipo, pero en su soledad siempre la perdió con Jordan Henderson y al dura defensa inglesa.

Fue hasta el minuto 30 que llegó el preciado gol inglés. Young cobró un tiro de esquina, el balón llegó hasta el borde del área chica y allí apareció Harry Maguire para conectar un cabezazo que la mandó al fondo de la red. Un gol con la 'marca' registrada de la casa.

El equipo de Gareth Southgate no paró allí y buscó una segunda anotación, pero Raheem Sterling no logró impactar correctamente el esférico y la mandó sobre el larguero. El descanso fue un bálsamo para los suecos, que no encontraron camino.

Para los 45 minutos restantes Suecia salió con más ímpetu y se acercó al pórtico de Jordan Pickford en los primeros minutos, pero Marcus Berg no logró aprovechar la única oportunidad que tuvo.

Quien si estuvo certero minutos después fue Dele Alli, quien apareció sin marca en el segundo palo y, otra vez de cabeza, venció a Robin Olsen, sin opciones de que el arquero atajara el esférico.

Desde ahí el encuentro fue un trámite para los ingleses, que mantuvieron el esférico y controlaron las escaramuzas que intentaron los suecos, a los que se les acabó su sueño en el Mundial de Rusia 2018 con una flojísima actuación en los cuartos de final. Inglaterra, por su parte, espera rival entre Croacia y Rusia.