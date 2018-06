Islandia tendrá la última oportunidad contra Croacia para clasificar

Este martes a la 1:00 p.m. en el Rostov Arena, Islandia afronta su última oportunidad de prolongar su estancia en Rusia 2018 contra el líder del grupo D, Croacia, ya clasificada y con la mente puesta en los octavos de final. Los vikingos tienen la esperanza de imponerse sobre el conjunto de Luka Modrić y que los resultados de la otra llave se den a su favor.

El papel en un debut mundialista puede prolongarse para el conjunto islandés, pendiente del devenir del otro choque del grupo, el que enfrenta a Nigeria y a Argentina en San Petersburgo. Todos cuentan con opciones aunque solo el equipo africano depende de su propio resultado.



El cuadro de Heimir Hallgrímsson sumó su primer punto en un Mundial en el choque contra el equipo argentino, en la primera jornada, pero decayó en el siguiente, superado por Nigeria. Islandia pretende prolongar el idilio con la alta competición que consiguió en la pasada Eurocopa, donde llegó hasta los cuartos de final.



Antes de eso, Hallgrimsson debe sacar adelante la cita con Croacia. Confía el combinado islandés aprovechar la relajación de su rival, ya clasificado, y sin objetivo claro sobre el campo. Por lo tanto, buscará su primera victoria mundialista, con premio extra. Un posible pase entre los dieciséis mejores del torneo.



No prevé cambios el preparador de Islandia, amparado en el bloque que le ha traído a Rusia y en los futbolistas que han mantenido el tipo en los dos partidos anteriores de la competición. Curiosamente, Islandia terminó por delante de Croacia en la fase de clasificación para este torneo. De hecho, el último duelo entre ambos terminó con la victoria islandesa con un gol en el último minuto.



La selección de Croacia afronta el triunfo sobre Argentina como un premio para sus futbolistas, con los deberes hechos y como juez del desenlace definitivo del grupo. Insiste el equipo balcánico en subrayar la profesionalidad de su plantel. Que no pretende regalar nada al adversario y, por tanto, crear daños a terceros.



Aun así, Zlatko Dalic ya ha anunciado que no pondrá todo su potencial sobre el terreno de juego. De hecho, pretende no contar con la mayoría de los futbolistas que acumulan con una tarjeta de los partidos anteriores para evitar contratiempo alguno en las eliminatorias. Seis de sus futbolistas han sido amonestados en los partidos previos del torneo. Contra Nigeria Ivan Rakitic y Marcelo Brozovic vieron la cartulina amarilla. Frente Argentina, Sime Vrsaljko, Mario Mandzukic, Ante Rebic y Vedran Corluka fueron advertidos. Varios de ellos, si no todos, no saltarán al césped del Rostov Arena.



De la misma forma, Dalic puede dar descanso a Luka Modric. El centrocampista del Real Madrid, una de las sensaciones del Mundial, es básico en el cuadro croata y su seleccionador pretende que mantenga la frescura para los momentos clave. No piensa arriesgar.

Lovre Kalinic también puede tener su oportunidad. El meta del Gante, a la sombra de Danijel Subasic, dejó entrever que podría estar sobre el césped del Rostov Arena.



Alineaciones probables



Islandia: Hannes Halldorsson; Birkir Saevarsson, Kari Arnason, Sverrir Ingason, Hordor Magnusson; Rurik Gislason, Gylfi Sigurdsson, Aron Gunnarsson, Birkir Bjarnason; Jon Bödvarsson y Alfred Finnbogason.



Croacia: Lovre Kalinic, Tin Jedvaj, Lovren, Duje Caleta-Car, Pivaric, Rebic, Kovacic, Kramaric, Brozovic, Nicola Kalinic y Pjaca.



Árbitro: Mateu Lahoz (ESP)



Estadio: Rostov Arena