El Mundial se hace esquivo para James Rodríguez: se retiró lesionado

James Rodríguez se retiró lesionado a los 31 minutos del partido entre Colombia y Senegal, que terminó con triunfo para la Tricolor por 1-0 y significó su clasificación a octavos de final del Mundial de Rusia 2018. El ‘10’ de la Tricolor volvió a presentar problemas musculares y tuvo que ser sustituido por Luis Fernando Muriel.

La Copa del Mundo de Rusia ha sido esquiva para James. En el debut de la Selección, contra Japón, Rodríguez Rubio no pudo ser inicialista debido a que no superó las pruebas de última hora por una molestia muscular que lo viene aquejando desde el remate de la temporada con el Bayern Múnich. Sin embargo, y ante la adversidad de ir perdiendo con los nipones y estar en inferioridad numérica, el mediocampista jugó los 31 minutos finales mostrando bajo nivel debido a sus problemas médicos.



Contra Polonia, en el segundo partido de Colombia en el grupo H del Mundial, James fue titular y la verdad se le vio muy bien. Dos asistencias (a Yerry Mina y a Juan Guillermo Cuadrado) fueron la clara muestra de que Rodríguez estaba en óptimas condiciones y la Tricolor obtuvo un triunfo 3-0.



Lamentablemente, contra Senegal James se fue muy temprano del partido porque apareció de nuevo el fantasma de las lesiones. Era su segundo partido como inicialista en Rusia 2018, pero no pudo aportar su granito de arena, de hecho se le vio perdido, sin involucrarse en las acciones de juego. Hasta ahora, el volante ha jugado 152 minutos en esta Copa del Mundo, y espera estar en buenas condiciones para el juego de octavos.