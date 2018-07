‘En México los que toman decisiones no jugaron fútbol’: Jorge Campos

El histórico Jorge Campos, exarquero de la selección mexicana y mundialista en 1994, 1998 y 2002, criticó duramente a los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol, pues “toman decisiones gente nunca jugaron al fútbol” después que su selección no haya pasado de octavos de final en el Mundial de Rusia 2018. Campos, en un acto organizado por la Fifa en la plaza Roja, lamentó la “oportunidad pérdida” del Tri, ya que países que habitualmente llegan lejos esta vez no lo hicieron.

“Cada cuatro años nos pasa lo mismo. Somos el equipo que más entrenadores tiene en cada proceso y por eso nos va como nos va”. “A los jugadores en México a veces no nos alcanza y la gente de pantalón largo se equivoca. En México no se piensa a largo plazo, se piensa en cómo arreglar las cosas mañana”, dijo el exguardameta. “Es el momento de pensar en 2026, será en casa y hay que aprovechar”.



Para Campos, Rusia ha sido un ejemplo a seguir. “Nos dio una cátedra a todos, nos enseñó lo que es apoyar, vivir y organizar un Mundial. Me emocioné con los penaltis. Nadie pensaba que iban a eliminar a España”. La Copa del Mundo entra en su recta final con cuatro equipos (Francia, Bélgica, Croacia e Inglaterra), unas semifinales de “un Mundial diferente y especial sin los de siempre”, comentó el mexicano, miembro de las Leyendas de la Fifa.



Campos, que desarrolló su carrera entre México y Estados Unidos, destacó el buen papel de los porteros, especialmente en las tandas de penaltis en las que se han decidido varias eliminatorias: “antes los jugadores lanzaban un penalti seguro y ahora ves sus caras y no van con tanta confianza, hay nerviosismo”. “Nadie le da mérito a unos arqueros que ahora paran dos o tres penaltis por serie y es algo especial para los porteros, nos emociona como le pasó a Kásper Schmeichel con son padre en la grada”.



“Yo paré un penalti a Brasil y fue muy emocionante, pero ahora detienen muchos penaltis y nadie lo valora. El protagonista sigue siendo para quien hace el gol”, reclamó Campos, quien destacó como fórmula del éxito “ser un equipo” y el ejemplo son los cuatro semifinalistas, mientras aquellas con estrellas han ido dejando Rusia como Argentina con Messi, Brasil con Neymar y Ronaldo con Portugal. “Va a ganar el Mundial quien sea sólido como equipo, porque los grandes jugadores ya se fueron”, concluyó.