Jorge Ríos, el escudero de la preparación física de Osorio en México

Si algo se le vio a la Selección de México este domingo en su impecable partido de debut en el Mundial de Rusia 2018 fue el acertado planteamiento táctico de Juan Carlos Osorio y una exuberante preparación física, que superó la tradicional y poderosa máquina del combinado alemán, considerado uno de las favoritos al título.



Esa exitosa impronta cafetera, que muchos inexplicablemente cuestionan en territorio manito, tiene varios protagonistas, Osorio, el asistente Pompilio Páez y el preparador físico Jorge Enrique Ríos Duque, nacido en La Paila – cuna constante de futbolistas-, pero criado en Tuluá por la vinculación laboral de su padre en el Ingenio San Carlos, donde habitaban una casa fiscal.

Para cumplir con la rotación que acostumbra el profesor Osorio es menester contar con un hombre que ponga a rodar con sincronía el engranaje de los centroamericanos desde la parte físico-atlética. Y realmente lo tiene en Jorge, quien entra a las canchas para correr con los jugadores y dar buen ejemplo. De allí que su cargo en el que su trabajo es considerado clave en el funcionamiento de cualquier equipo de fútbol.



Ríos siempre ha estado acostumbrado a manejar un bajo perfil y su nombre poco trasciende en los medios de comunicación. Estudió Máquinas Herramientas en el SENA, sede Salomia, en Cali, recibiendo el título de Tornero Fresador en 1993. Pero aparte de que tenía grandes condiciones como volante mixto, utilizando su talla y potencia atlética, también se graduó de licenciado en Educación Física en la Universidad Central del Valle, en Tuluá, en 1998, siendo uno de los alumnos de mayor edad.



También tiene un Diplomado de Preparación Física Personalizada y Deportiva en la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, en Cali, así como una Tecnología en Dirección Técnica de Fútbol en el SENA de Santa Marta, cuando trabajaba en el Unión Magdalena.



Fue precisamente en el equipo de la ciudad que lo adopto en que empezó su recorrido como profesional de la preparación física y estuvo durante ocho años, siendo entrenador de divisiones menores y con la plantilla profesional en el 2013, gracias al llamado de Pompilio (asistente de la Selección México), en la Primera B de la Escuela Sarmiento, pasó luego a Centauros de Villavicencio, el The Strongest de Bolivia en el 2008, el Intigás de Perú 2009, Unión Magdalena 2010, y en el América de Cali con Álvaro Aponte hasta enero del 2011.

Celebrando el primer gol de México lindo y querido. Foto: EFE

Sin embargo, el destino le tenía deparado el contacto con Juan Carlos Osorio. Fue en una capacitación que dictaba el risaraldense en Medellín, empezaron a intercambiar conceptos gracias al interés de Ríos por su metodología de entrenamiento en Europa, incluso lo invitó a una pasantía en el Manchester City, aunque al vallecaucano le negaron la visa.



Aunque la relación no paró allí, Osorio le hizo el primer ofrecimiento para llevarlo a Millonarios en el 2006, pero las cosas no se dieron por un inconveniente administrativo. A Ríos le tocó esperar y fue en el Once Caldas cuando por fin se encontraron para trabajar juntos en el 2010, tras el paso del técnico por el Chicago Fire y el Red Bull de Nueva York (Estados Unidos). Y en el Puebla de México están cinco meses en el 2012.



Pero fue Atlético Nacional el que los encumbró en el balompié colombiano, ganando seis títulos del 2012 al 2015. Sao Paulo los tuvo durante cuatro meses y meses, cerca de ganar la Copa de Brasil. aunque era casi imposible que no aceptaran la oferta para dirigir en octubre de 2015 la Selección de México.



A sus 49 años puede decir con orgullo que ha sido la mano derecha de Juan Carlos Osorio desde el Once Caldas, pasando con él luego al Atlético Nacional, donde se convirtieron en el cuerpo técnico más exitoso de los verdolagas, en el Puebla y ahora en la Selección de México que este domingo se convirtió en la gran noticia del Mundial de Rusia 2018 al vencer a Alemania en su debut.

Jorge Rios (der.) es uno de los integrantes del cuerpo técnico de México. Foto: Archivo particular

Hace poco le dijo al programa de televisión A Pulso, de CNC Tuluá, acerca de manejar los egos en México, señaló: “Hay factores esenciales para el manejo de cualquier organización: tener conocimiento de lo que se hace, las relaciones interpersonales y que el jugador reconozca que eres competente, lo otro es el liderazgo o don de gente, cuando las cosas se mueven en ese plano ellos responden a esa buena propuesta”.



“La planificación de una Selección cambia muchísimo en comparación con la de un equipo. En un equipo de fútbol se trabaja día a día, lo que más nos ha costado trabajo en México es separarnos del día a día, porque si hay algo que tiene el profesor Osorio con otro profesional de Colombia es su capacidad como entrenador, como el hombre que prepara los equipos y la sesiones de entrenamiento, les marca diferencia a todos. En la Selección eso solamente se ve cada dos meses, en cuatro o cinco sesiones”, agregó el preparador físico.



También confesó que cuando no hay concentración ven a diario los partidos de los jugadores e la Selección, se reparten entre los miembros del cuerpo técnico los partidos de la Liga Mexicana, se dividen las ciudades los fines de semana para hacer análisis de acuerdo con parámetros ya establecidos. Cuando llegan los futbolistas se valoran médicamente todos los aspectos y se prepara la estrategia, en la que ocupa un lugar preponderante la parte emocional”.



Sobre el momento más difícil que ha vivido durante el año y medio que lleva en México, explicó: “Sin duda el 7-0 sufrido ante Chile de la pasada Copa América 2016. A ellos todo les salió y a nosotros nada. Eso puede pasar en cualquier equipo, en cualquier instancia y categoría, es un aspecto emocional, los medios fueron durísimos, porque el hecho de ser extranjeros y si ganando teníamos críticas, un resultado de esos no tiene defensa; pero lo importante es que recibimos respaldo de los jugadores y de los directivos a nuestro trabajo, ya que hasta ese momento veníamos invictos en la Eliminatoria, con un solo empate, habíamos logrado después de muchos años vencer ya clasificados a El Salvador como visitantes, después de 17 años, y una que nunca se había logrado sobre Estados Unidos en Eliminatorias. A partir de allí se construyó el soporte de lo que tenemos hoy en día y lo que pensamos a futuro”.



Ríos, que lo conoce bien, habló de la personalidad de Juan Carlos Osorio: “Por el hecho de ser un tipo revolucionario, no ortodoxo, ha tenido cierta discriminación o resistencia, pero en los últimos años es el técnico más ganador de Colombia, porque ha ganado dentro y fuera del país, esa estadía en Nacional le dio otra dinámica e interés y ayudó a evolucionar al fútbol colombiano, ser un equipo que dominó todo, obligó a otros que se prepararan, jugaran y que compitieran mejor”.



Por Marco Antonio Garcés

Corresponal Futbolred

Cali

En twitter: @marquitosgarces