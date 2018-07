Sampaoli dirigirá a Argentina Sub-20 antes de definir su continuidad

Nueve días después de la eliminación de la selección argentina del Mundial Rusia 2018, y por primera vez en suelo argentino, Jorge Sampaoli -todavía entrenador del conjunto nacional- estuvo reunido con Claudio Chiqui Tapia y Daniel Angelici -presidente y vicepresidente de AFA- en el predio que el ente regulador del fútbol tiene en Ezeiza. "Fue una reunión muy interesante", dijeron desde el entorno del DT.



Por ahora, todo sigue igual: el ex selección de Chile y Sevilla, entre otros, continúa en el cargo y también se hará cargo del Sub 20 en el torneo que se disputará a fin de mes. ¿Por qué? Porque la decisión final es del Comité Ejecutivo.

Los dirigentes no le pidieron que renuncie, sino que primero escucharon a Sampaoli, quien sigue creyendo en su continuidad. ¿De qué hablaron? De varios temas: de la selección mayor, del Sub 20 y de las cosas que se deben mejorar. Además, el entrenador les reiteró que su deseo de seguir no es por una cuestión económica. Incluso, les aclaró que, en caso de que no quieran que continúe, no reclamará el pago de los cinco años de contrato.



Pero Tapia y Angelici no se quedaron callados. Le señalaron varios puntos por los que entendían que su ciclo estaba agotado. Y se lo explicaron. Sampaoli les recordó que ellos lo fueron a buscar en un momento de emergencia que él desactivó durante las últimas eliminatorias, y que entonces habían coincidido en que su Mundial, su proyecto genuino, sería tras Rusia 2018, rumbo a Qatar 2022.



Por la falta del dinero para indemnizarlo -pese a que el DT no exigirá el pago completo- y sin un plan B firme por parte de la AFA, la charla terminó en un "seguís". Un "seguís momentáneo", que terminará de discutirse en la reunión de Comité Ejecutivo. Este martes, Tapia volverá a reunirse con Sampaoli, pero ya sin Angelici, que viaja esta noche a Estados Unidos con el plantel de Boca.



La selección argentina Sub 20, conformada por los sparrings que estuvieron en el Mundial Rusia 2018 , disputará el Torneo internacional de la Alcudia, entre el 28 de julio y el 8 de agosto de este mes. Tras la salida de Sebastián Beccacece , quien rescindió su contrató para asumir hoy en Defensa y Justicia, el equipo quedó sin cabeza. Por eso la AFA comunicó que Sampaoli se hará cargo del equipo en ese torneo.



Canchallena.com

La Nación

Argentina

GDA