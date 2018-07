Sampaoli, en la mira de tres selecciones tras su fracaso en Argentina

A pesar del fracaso con la selección de Argentina en el Mundial de Rusia 2018, Jorge Sampaoli parece seguir en la lupa de algunos seleccionados que quieren iniciar un nuevo proyecto de cara a la Copa Mundo de Catar 2022. El entrenador de la Albiceleste, del que se especula se desligará próximamente al llegar a un acuerdo con la AFA (Asociación de Fútbol Argentino), podría estar en carpeta en tres federaciones de Concacaf.



Así lo indicó el canal ‘TyC Sports’, asegurando que Sampaoli es codiciado por Estados Unidos, México y Costa Rica. En el equipo azteca se dice que el colombiano Juan Carlos Osorio no continuaría; mientras que los ticos dejarán ir a Óscar Ramírez; y en Estados Unidos, país en el que también suena Osorio, todavía no hay definido un entrenador después de no clasific

Por el momento Sampaoli sigue siendo técnico de Argentina, a pesar de que los aficionados lo desaprueban y que en la AFA están esperando un gesto del entrenador para que presente su renuncia, pues hay temas económicos en su contrato que harían más difícil, y más costoso, su licenciamiento de la bicampeona mundial.