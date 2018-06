José Pékerman: el 'Señor Mundial' que ampliará su récord en Rusia 2018

Carlos Valderrama ya había jugado dos Mundiales y Falcao García apenas andaba por los 9 años en 1995. George Weah recibía el Balón de Oro y el Ajax de Van Gaal ganaba la Champions. Junior hacía una campaña que iba a desencadenar en el título de la Liga local y el ‘Bolillo’ Gómez se estrenaba como seleccionador de Colombia. Ese año, José Pékerman dirigía su primer partido en una Copa del Mundo. Ni él podía imaginarse que nacía un fantástico récord ante no más de 2.000 personas en el estadio Suhaim Bin Hamad, en Doha. Valderrama hace mucho que se retiró y Falcao es el máximo goleador en la Selección Colombia. Weah es el presidente de Liberia, Van Gaal ya no entrena y Pékerman irá por su noveno Mundial en Rusia 2018.

Un orfebre distinguido, un proyectista infatigable. Quizá por allí haya que rastrear algunas pistas para comprender su vigencia en la elite. Pékerman es el 'Señor Mundial', nadie en la historia iguala su recorrido. Todo comenzó en aquel 1995 y desde entonces encadenó 44 partidos por Copas del Mundo, entre juveniles y mayores. "¡¿Cuántos?!", exclama con admiración Hugo Tocalli, ladero fiel precisamente de aquellos inicios. Cuando muchos medios periodísticos escribían 'Peckerman', porque casi nadie lo conocía. Cuando la AFA le firmó contrato solo por un año. "Me sorprende el dato, es increíble. Habla de su capacidad profesional y su don de gente. En el fútbol nadie resiste si no consigue resultados y no se comporta noblemente. José es respetado y apreciado. Me llena de orgullo haber trabajado tantos años con él", cuenta Tocalli. Ellos estaban juntos aquel 13 de abril del 95, en el 1-0 contra Holanda, con gol de Garrone, en el Sub-20 de Qatar. Primer eslabón de una cadena de fantasía.



Los 44 cotejos de Pékerman repartidos entre cuatro mundiales Sub-20, dos torneos Sub-17 y otros dos de mayores, empequeñecen a sus perseguidores. La cuenta de los más cercanos solo escala hasta 25: el histórico alemán Helmut Schön -condujo a la 'Die Mannschaft' del 63 al 78 y se coronó en 1974- y el ghanés Sellas Tetteh, un especialista en juveniles de su país, que se coronó con el Sub-20 en Egipto 2009. Atrás quedan los brasileños Parreira, Scolari y Zagallo, el alemán Beckenbauer, los españoles Del Bosque y expertos en juveniles como Ginés Meléndez e Iñaki Sáez, trotamundos como Bora Milutinovic, Queiroz, Hiddink, el 'Bolillo' Gómez...

El preparador físico Eduardo Urtasún quizá conozca a Pékerman como nadie. Ha estado a su lado durante estos 23 años en lo que se fue construyendo una marca de fábula. "Ni me imaginaba este dato. Y José, menos que yo. Él no se detiene en lo que va pasando, nunca mira su carrera en retrospectiva. José jamás habrá pensado que iba a ser protagonista de una marca así. Porque estos desafíos, tanto aquel comienzo con los devastados juveniles argentinos, como intentar devolver a Colombia a un plano de protagonismo, obligan a resolver lo urgente, y a los sumo, espiar a mediano plazo. Es admirable. Me alegra profundamente, por su dedicación, y por todo lo que el fútbol moviliza en él. Me siento halagado por compartir tanto tiempo a su lado". La cosecha de Pékerman crecerá desde este 19 de junio contra Japón, en el debut del Grupo H del Mundial de Rusia. Luego, se sumarán los duelos con Polonia y Senegal.



Su participación en ocho mundiales también es un récord. En la función de entrenador, nadie lo iguala a Pékerman. Apenas el brasileño Parreira podría alzar la voz, porque también estuvo en ocho Copas del Mundo, claro que solo en seis como técnico, porque en dos se ocupó de otras tareas: en México 70 fue el preparador físico de Zagallo, y en Brasil 2014, ayudante de campo de Scolari. Helmut Schön dirigió a Alemania en cuatro Copas, y asistió a Sepp Herberger en Suecia 58 y Chile 62. Milutinovic estuvo en cinco torneos de mayores, como el portugués Quiroz, entre grandes y chicos. Zagallo fue técnico en tres y asistente de Parreira en 1994 y 2006. El francés Henri Michel dirigió en cuatro, el mismo número que alcanzará el Maestro Tabárez en Rusia... Nadie se aproxima a Pékerman.



El entrenador argentino ha sido impulsador de nuevos talentos en Colombia y sus jugadores creen en su idea. Foto: Carlos Ortega/ETCE

"La estadística es tremenda... Detrás de la permanencia que aparece como primer rasgo distintivo, hay que resaltar el esfuerzo que se esconde detrás. Y en Suramérica, que no es dato menor. Y acá no importa que los mundiales sean de juveniles o de mayores, es muy difícil sostenerse. No somos una región del mundo muy creíble en la apuesta por los proyectos. Para lograr una marca así, naturalmente ha sido vital tener éxito. Si no, no perduras", completa Urtasún. La inigualable cadena de partidos descubre 33 victorias, cuatro empates y apenas siete derrotas. Pékerman luce un 78% de eficacia en las Copas del Mundo.



Y de algún modo, él sigue trabajando para la Argentina... La cantera de la que se alimentó la selección en los últimos años es el mejor reflejo de un trabajo artesanal. Pékerman es la persona más trascendente de los seleccionados argentinos en el último cuarto de siglo. Por su obra y hasta por su ausencia, porque desde que se marchó ya nada fue lo mismo. Ya en Colombia se ocupó de otra refundación. Pékerman nunca tuvo dudas sobre el camino que debía transitar. Simplemente lo hizo. Y su huella habla por él.



Canchallena.com

La Nación

Argentina

GDA