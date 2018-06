‘No hay un favorito, tenemos que luchar por el triunfo’: José Pékerman

José Néstor Pékerman quedó “convencido de todo el equipo” que derrotó 3-0 a Polonia y por eso afronta con mucha esperanza el compromiso de este jueves contra Senegal, en el cierre del grupo H del Mundial de Rusia 2018 y en el que aspira a clasificar a la Selección Colombia a la ronda de octavos de final. El seleccionador de la Tricolor ratificó que David Ospina está en condiciones de atajar en el crucial partido y aseguró que en el duelo contra los africanos “no hay un favorito”.

“Es un partido decisivo y el triunfo es el que nos asegura la clasificación. Pero tenemos que ser optimistas por lo que sucedió contra Polonia, y porque el ánimo de los jugadores es muy fuerte. Sabíamos, desde antes de empezar el Mundial, que Senegal es un equipo muy fuerte, duro individual y colectivamente; juegan como europeos, por la capacidad de sus jugadores. Contra Polonia y Japón, lo que planificaron les dio resultado, estuvieron en ventaja y manejaron las situaciones. Hay que encontrar los puntos débiles de Senegal, veremos cómo lo hacemos. Será un partido de mucha intensidad, muy competitivo”, apuntó Pékerman en la rueda de prensa previa al partido.



Desde Samara, ‘don José’ aseguró que “no se nos pasa por la cabeza” no clasificar a octavos. “Pienso que vinimos por más, no sería un buen resultado no pasar de fase de grupos. No nos pasa por la cabeza en este momento, somos optimistas”. Y agregó: “El partido es trascendente porque define el grupo, el resultado va a determinar el futuro de los equipos. Ninguno de los dos equipos son favoritos, sería un error pensar eso. El grupo es muy apretado, todos han mostrado sus armas y capacidades. Hay que luchar por ese resultado”.



Otras declaraciones

David Ospina y Abel Aguilar. “David está totalmente en condiciones, recuperado, fue solo un golpe. Abel no tiene una lesión grave, en unos días se tomará alguna otra precaución, aunque para este partido debemos preservarlo; no tiene rotura y es cuestión de días para que esté pronto con nosotros”.



Yerry Mina. “Yerry venía de un momento difícil en la Liga de España. Tuvo que jugar en un momento que parecía favorable para el Barcelona, pero no era así; aunque ya era campeón, se pudo mucha presión por lo del invicto. Mostró un partido que no es acorde a su nivel, eso lo afectó. Pasó un momento difícil y así llegó a la concentración previa al Mundial; pero nunca dudamos de su capacidad, va a ser uno de los mejores centrales del mundo. Necesita una buena adaptación y será ese defensa que jugó contra Polonia”.



Mateus Uribe. “En una Selección como está, ser el doce es para estar orgulloso. Mateus entró en un partido muy difícil y estuvo a la altura de las expectativas. Contento por lo que hizo”.



La hinchada colombiana en Rusia. “La gente que acompaña siempre a la Selección es una maravilla, muy generosa. Ese pueblo ama a su Selección, siempre está cerca del equipo y eso nos motiva muchísimo. Y por eso nos duele cuando no podemos darle una satisfacción y sentimos mucha alegría en los triunfos”.