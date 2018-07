La vitrina del Mundial para los jugadores colombianos

El capítulo de la eliminación de Colombia en octavos de final del Mundial de Rusia no es del todo doloroso, al menos no en términos de negocio. La cotización al alza de algunos jugadores del equipo es buena noticia en medio de la desazón de ver que el torneo avanza ya sin banderas tricolor, sin si quiera un idioma entendible, sin el picante latino.

Y es bueno saber que aquellos jugadores que sacaron las notas más altas en la Copa del Mundo están ahora en carpetas de varios equipos ya no con el rótulo de ‘alternativa’ sino de ‘candidato’.



El pico más alto, literalmente, es el del goleador de Colombia en el torneo ruso, Yerry Fernando Mina. Aunque comentó en Kazán, en Moscú, en Samara y donde le preguntaron que está feliz en Barcelona, que le gusta la comida, la gente y, más que nada el camerino, la dura realidad de no estar en los planes de Ernesto Valverde lo pone en la fila de salida... a pesar de él mismo.



Los tres goles que hoy son un potosí en Guachené y en el país pero que no parecen convencer al entrenador español tendrían destino en Liverpool, según ha informado en las últimas horas el diario 'Daily Mirror'. Antes del Mundial ya habría entrado en el radar y ahora, desde sus 1,95m de estatura y su espectacular rendimiento, es imposible dejar de verlo.

¿De cuánto estamos hablando? Por ahora los números son un misterio pero, si hace un par de meses se hablaba de entre 20 y 24 millones de euros que pondría el Everton sobre la mesa, lo que ya generaría ganancias para el Barcelona (que lo cerró en cerca de 12 millones), ahora se habla de números superiores a los 50, teniendo en cuenta que el club catalán le impuso una cláusula de 100 millones.



Otro jugador de tremenda participación en el Mundial fue Wilmar Barrios, a quien posiblemente ya no volverán a disfrutar los agradecidos hinchas de Boca Juniors. Lo que en mayo, antes de sus partidos de entrega, lucha y precisión era un interés importante de parte del Tottenham inglés hoy estaría más cerca de la certeza.

Se habló de cerca de 25 millones de euros entonces pero al verlo competir contra los potentes polacos y los veloces ingleses sus acciones se dispararon. No es de hablar mucho, tampoco parece muy cómodo ante las cámaras, pero no le haría falta al técnico Pochettino, quien hace tiempo le sigue la pista al cartagenero y estaría dispuesto de pujar fuerte por él.



De Santiago Arias, otro de buen promedio en la Copa, se hablaba hace unos meses en Juventus, pero en las últimas horas el destino del vuelo cambió, aparentemente, de Turín a Nápoles. Aunque Gazzetta dello Sport y Calciomercato advertían del interés del equipo de Juan Guillermo Cuadrado, ahora se refieren a un interés serio del equipo que dirigirá Carlo Ancelotti, de buen recuerdo para los colombianos.



Después de verlo luchar en los 4 partidos, prodigándose contra la rapidez británica y chocando sin miedo contra la muralla africana, el mercado se abrió y los números ya rondan los 12 millones de euros para el PSV.



Más en el nivel de rumor están Juan Fernando Quintero, quien interesaría a Lopetegui para su nuevo Real Madrid, o Jefferson Lerma, a quien estarían observando en el Bournemouth de Inglaterra. Veremos. Lo claro es que el trabajo que se hizo bien va a terminar igual y que habrá que preparar el corazón para seguir sumando equipos de los colombianos a los propios afectos.



