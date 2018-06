Así se vive dentro de la Selección la espera por James Rodríguez

“Estamos bastante tristes por la salida del mago pero esperamos que se recupere pronto”. No hay esfuerzo que iguale la claridad con la que Johan Mojica explica cómo se viven las horas previas a la definición de la situación médica de James Rodríguez.

El jugador que hace la diferencia en Colombia pidió el cambio en la cancha de Samara tras sentir molestias musculares que sólo serán examinadas a fondo este sábado en Kazán.

¿Por qué tanta preocupación? Por lo que el propio técnico, José Pékerman, dijo en Samara: “Estoy muy preocupado, es muy dura para el equipo esta situación. James entrenó normalmente, se quedó rematando tiros libres, penaltis; estaba en las condiciones ideales y no hubo ningún indicio. Hay que esperar a conocer una información certera, espero que sean buenas noticias”, aseguró.

Y sus dirigidos entendieron la dimensión del lío: “James, es una de nuestras armas en ataque, siempre afecta”, dijo Dávinson Sánchez. “Sabemos lo que significa James para nosotros, dentro del campo y fuera el líder que es”, abundó el arquero David Ospina, uno de los hombres más cercanos.

Uno, porque el otro es Falcao, quien apenas se limitó a decir: “Esperemos que pase el día y mañana se analizará lo que tiene”. Siempre prudente el capitán, pero preocupado como todos.

Aunque Mateus Uribe fue particularmente optimista: “James está bien, sintió una molestia y él mismo querrá evitar algo peor”, dijo. ¡Ojalá tenga razón!

Al fin, las dudas afloran. Hay quienes aseguran que tiene un problema de tiempo atrás en el soleo de la pierna izquierda, que le impidió ser titular en el debut contra Japón, partido en el que entró más por la emergencia de estar perdiendo y no fue definitivo. Pero en el siguiente compromiso, en Kazán, apenas cinco días después, su presentación contra Polonia fue excepcional (fue elegido ‘Man of The Match’ por sus dos asistencias). Verlo pedir el cambio en Samara, donde apenas si tocó la pelota y se fue a la media hora de juego, fue, por decirlo menos, desconcertante.

Así que habrá que esperar a ver las pruebas médicas, sabiendo que este viernes no participó en la jornada de recuperación, en la que estuvieron Farid Díaz, Wilmar Barrios, Miguel Borja, Cristian Zapata, Carlos Bacca, Jefferson Lerma, José Izquierdo y Óscar Murillo, además de los arqueros Camilo Vargas y José Fernando Cuadrado.

La tarde de descanso, en la que algunos jugadores se desplazaron a los hoteles de Kazán para ver a sus familias y otros se quedaron en el sitio de concentración, estuvo marcada por la preocupación general en torno a la salud de James.

Este sábado, cuando se le practicará una resonancia (igual que en el caso de Abel Aguilar era necesario esperar 48 horas), esperan ellos y esperamos todos que haya noticias favorables.

Jenny Gámez A.

Editora de FUTBOLRED

Enviada especial a Rusia

En Twitter @jennygameza