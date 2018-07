Un duelo muy africano en la semifinal de Les Bleus y Los Diablos Rojos

La primera semifinal del Mundial de Rusia 2018 será un duelo colmado de diversas culturas y procedencias unidas por el balón. Este martes a la 1:00 p.m. en el Estadio de San Petersburgo, África estará más que presente en el duelo entre Francia y Bélgica, dos selecciones que producto de acontecimientos históricos como la colonización y las grandes oleadas de inmigrantes a tierras europeas, las conforman jugadores con orígenes en el continente africano.

En cada frente de ambas formaciones, los futbolistas con procedencia del continente negro están presentes, en Francia ya es algo habitual, como en su selección campeona del mundo en 1998, que estaba comandada por Zinedine Zidane, de origen argelino y Patrick Vieira nacido en Senegal. Para Bélgica es algo relativamente nuevo, donde se han presentado algunos prejuicios por parte de la afición.



Para el Mundial de Rusia 2018, 14 de los 23 convocados en Francia, son de origen africano, empezando por una línea defensiva que está constituida por Adil Rami, proveniente de Marruecos y Samuel Umtiti, nacido en Camerún. A ellos se les suman los senegaleses Djibril Sidibe y Benjamín Mendy, además del central con ascendencia congoleña, Presnel Kimpembe.



En el mediocampo galo está N'Golo Kanté, de ascendencia maliense, Blaise Matuidi de padres angoleños, la estrella Paul Pogba con orígenes en Guinea y la joven figura revelación Kylian Mbappé, quien nació en París pero tiene raíces en Camerún y Argelia. Igualmente del ataque francés hace parte Nabil Fekir, de raíces argelinas y Ousmane Dembélé, hijo de un maliense con una mauritana.



En el segundo equipo están nombres como el lateral Djibril Sidibé de origen senegalés y Corentin Tolisso, hijo de un Togolés. Sumándose a ellos el portero suplente Steve Mandanda y el mediocampista Steven N'Zonzi, ambos con ascendencia congoleña.



Bélgica, por su parte, no tiene una cantidad tan extensa de jugadores con orígenes africanos, pero algunos de los pocos seleccionados han sido figuras decisivas para la excepcional escalada de los Diablos Rojos a las semifinales del Mundial de Rusia.



El principal referente de la lista es Vincent Kompany, uno de los líderes de la selección, hijo de un congolés y quien ha manifestado haber sufrido de racismo durante su infancia. Un caso similar es el de Romelu Lukaku, también hijo de congoleños, quien ha manifestado en diferentes ocasiones ser víctima por los prejuicios de los seguidores y medios belgas, asegurando que en su paso por el club Anderlecht "Cuando las cosas me iban bien, en los periódicos me llamaban 'Romelu Lukaku, delantero belga'. Cuando iban peor añadían 'de origen congoleño'".



Los otros tres jugadores belgas con ascendencia congoleña son el volante Youri Tielemans, el delantero Michy Batshuayi y el defensa Dedryck Boyata. El mediapunta Mousa Dembelé tiene orígenes en Malí y Nacer Chadli y Marouane Fellaini en Marruecos, siendo este último el héroe en la remontada contra Japón por octavos de final.



Ningún país africano ha logrado llegar a la semifinal de un Mundial de Fútbol, pero parece ser que hoy más que nunca, este continente golpeado por abusos históricos de diferente índole, está presente en la penúltima fase de la cita futbolística más importante del planeta. Francia vs. Bélgica no solo decidirá el primer finalista, sino que será un espectáculo que pueda ayudar a seguir acabando los prejuicios raciales y xenófobos en Europa.