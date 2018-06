Jugadores mundialistas se ponen la camiseta de Colombia

Los colombianos no están solos. Esa era la frase de los brasileños, hace cuatro años, cada vez que hablaban de Colombia. Y es igual ahora, sólo que esta vez la barra tiene, nada menos, que a los protagonistas del Mundial de Rusia 2018.



Los franceses Hugo Lloris, compañero de Dávinson Sánchez, y Paul Pogba, amigo de Juan Guillermo Cuadrado desde los días de ambos en Juventus, además de Mathew Ryan, del Brighton de José Izquierdo, ya están matriculados en la causa nacional.



“Creo que es una fantástica escuadra, con mucha ambición. Me gusta el espíritu, la ambición, la mentalidad que tienen en esta Copa Mundo. Espero que lo hagan bien”, dijo el arquero Lloris, quien comparte todos los días con Dávinson. “Es un gran chico”, añadió.



Lo de Paul Pogba, quien habla de Cuadrado como su ‘Panita’, es igual de cálido: “Le deseo lo mejor en este torneo (a Cuadrado). Ojalá pueda hacer muchos goles y espero vernos en la próxima ronda, en semifinales, no sé… Ojalá que no nos marque a nosotros”, explicó.



Ryan, quien disfruta de la llegada de Izquierdo al Brighton, de la Premier League, también tiene sólo buenos deseos para Colombia: “Le dije a Izquierdo en la despedida del Brighton que esperaba verlo en Rusia y estoy orgulloso de él. Es difícil venir con Colombia, pero me alegró por él”, dijo.



Verlo todos los días, en pleno proceso de adaptación, le da autoridad para explicar el peso del colombiano en el equipo: “Nos ayuda mucho y si tenemos más jugadores como él en Brighton”, dijo Ryan.



Así que la barra nacional está lista. Ahora sólo falta ¡que suene el pitazo!