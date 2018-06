Croacia se queda con 22 jugadores: Kalinic fue dado de baja

El delantero croata Nikola Kalinic fue dado de baja del plantel que disputa la Copa del Mundo tras negarse a entrar desde la banca en el debut del equipo contra Nigeria, dijo el lunes el entrenador Zlatko Dalic.



"Durante el encuentro con Nigeria, Kalinic estaba calentando y se suponía que debía aparecer en la segunda mitad", dijo Dalic en un comunicado. "Sin embargo, luego declaró que no estaba listo para entrar debido a un problema en la espalda. Lo mismo sucedió durante el amistoso contra Brasil en Inglaterra, así como también antes de la sesión de práctica del domingo".

"He aceptado con calma esto, y como necesito que mis jugadores estén en forma y listos para jugar, he tomado esta decisión", agregó. La Federación Croata de Fútbol dijo que Dalic había tomado la decisión después de consultar con su equipo de entrenadores. Dalic se negó a responder cualquier pregunta sobre el tema en una rueda de prensa dada poco antes.



Kalinic no puede ser reemplazado, por lo que Croacia continuará en el torneo con un plantel de 22 jugadores. Croacia, que venció 2-0 a Nigeria el sábado, enfrentará a Argentina el jueves y finalizará su campaña en el Grupo D contra Islandia la próxima semana. Los reportes de prensa dijeron que Kalinic, quien no pudo ganarse un puesto entre los titulares durante la eliminatoria europea, fue llamado por Dalic para entrar al campo a los 85 minutos del choque con Nigeria.