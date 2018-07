'Guardiola me ayudó a jugar de una manera diferente': De Bruyne

Kevin de Bruyne, una de las estrellas de la selección belga, que el martes disputará la semifinal del Mundial contra Francia, admitió la influencia en su juego de Pep Guardiola, su entrenador en el Manchester City: "Me ayudó a ser mejor jugador".

"Pep me ha ayudado a mejorar individualmente, a jugar de una manera totalmente diferente, que necesita tiempo para adaptarte, pero cuando lo haces, el fútbol se vuelve más fácil", aseguró el volante belga en conferencia de prensa, este lunes en San Petersburgo.



De Bruyne añadió que la selección belga se parece a veces al juego que practica el Manchester City de Guardiola: "Somos un equipo ofensivo, al que le gusta jugar en el piso", aseguró, matizando que no se puede jugar de la misma manera siempre con la selección "porque se necesita tiempo para hacer todas las cosas que Pep pide".



Precisamente, el seleccionador de Bélgica, el también español Roberto Martínez, siempre se ha manifestado un admirador de Guardiola. De Bruyne destacó que el técnico les ha inculcado una "mentalidad ganadora". "Este equipo juega junto desde hace siete u ocho años y tenía potencial, pero quizás faltaba alguien que convenciese a los jugadores de que podíamos ganar", explicó el jugador.



De Bruyne se mostró encantado de participar en una semifinal mundialista, "un partido de esos que todos queremos jugar". "En una carrera como futbolista tienes oportunidad de jugar... ¿dos, tres Mundiales? En cualquier otro torneo, si pierdes puedes volver a intentarlo al año siguiente, pero en un Mundial quizá no vuelves a tener una oportunidad así... ¡Es ahora o nunca!".



Igualmente De Bruyne se refirió a Kylian Mbappé, al que dijo que no conocía hace dos temporadas cuando el City se enfrentó al Mónaco en la Liga de Campeones. "Entonces apenas había jugado 10 partidos con el Mónaco y dije la verdad, que no le conocía, pero ahora juega para otro club más grandes y con la selección francesa. Es un jugador diferente, se ha convertido en una estrella y puede serlo durante los próximos 15 años", aseguró.



"Ha hecho un año increíble y creo que aún puede mejorar, pero mañana trataremos de controlarle", añadió.



El centrocampista habló también de Thierry Henry, mito del fútbol francés que ahora es adjunto del seleccionador belga. "Será un poco difícil para él. Para mí sería normal que cante La Marsellesa, pero después querrá que ganemos nosotros porque ahora trabaja para Bélgica. Así es el fútbol".



Aunque aseguró que 'Titi' no les ha hablado mucho de los jugadores franceses "porque les conocemos bien, con muchos de ellos jugamos juntos en los clubes".