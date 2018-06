La premonitoria carta de Cavani, héroe en la clasificación de Uruguay

El artillero charrúa Edinson Cavani, un día antes del partido en el que Uruguay se impuso 2-1 sobre Portugal, escribió una emocionante carta dirigida al niño que era hace más de veinte años, en la que le explicó como el fútbol ha transformado radicalmente su vida y mediante anécdotas personales, aportó una serie de lecciones a los futuros futbolistas de su país. Carta que hoy pareció haberse manifestado en sus dos anotaciones de oro, que clasificaron a la Celeste a Cuartos de final.

Cavani, en su texto publicado en el portal The Player's Tribune, donde últimamente los futbolistas pueden compartir experiencias en primera persona, habla de lo difícil que fue llegar a ser un deportista de élite, viniendo de una zona rural en Uruguay y sin tener los privilegios de los niños de la capital.



Una anécdota que cobra vigencia como premonición del partido de este sábado es la que habla del "Gol del helado", en la que motiva a los niños a convertirse en los héroes y anoten el gol definitivo de cada partido, lo que precisamente hizo contra la selección de Portugal, comandada por Cristiano Ronaldo.



"Por supuesto que tú no eres un niño de la capital, Pelado. Los chicos de Montevideo viven en un mundo distinto. Un mundo que tú ni siquiera sabes que existe. Un mundo de botines Adidas, de viajes en auto y de pasto verde. En Salto, todo es diferente. Por algún motivo, todos quieren jugar descalzos. Algunos niños empiezan los partidos con calzado, pero después, en el medio tiempo, todos los botines están apilados en un costado y todos estarán corriendo descalzos. Si cierro los ojos ahora mismo, todavía puedo sentir el barro en la planta de los pies. Todavía puedo sentir a mi corazón latiendo, persiguiendo la pelota, soñando con el helado".



Cavani, quien le llama a su yo del pasado "Pelado", hace referencia a que la carencia económica de su familia, lo motivaba a dejarlo todo en la cancha, puesto que al convertirse en el héroe del partido, siempre vendría, la que para el, era la más valiosa recompensa, un helado. Este sábado Cavani ya no estaba soñando con el helado, la motivación ahora se cimentó con el amor a su patria y anotó los dos goles que le dieron la clasificación a su equipo a cuartos de final.



El delantero charrúa abandonó el campo por una lesión que se revelará en los próximos días, pero se retiró siendo la figura del partido y el titán que lo dejó todo por el triunfo de Uruguay, con sus dos tantos.