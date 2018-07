La Fifa multó a Inglaterra con 70 mil dólares por infringir una ley

Luego de la salida de la selección de Inglaterra del Mundial de Rusia, se conoció que el equipo recibió una multa por parte de la Fifa, medida que también cobijó a la selección de Uruguay.



Las multas que recibieron la Federación Inglesa de Fútbol y la Asociación Uruguaya de Fútbol fueron por infringir el reglamento de marketing y medios de comunicación del Mundial, según anunció este miércoles la Fifa. El equipo inglés fue multado con 70.000 francos suizos (70,585 dólares), mientras que los uruguayos deberán pagar 50.000 francos suizos.

"Varios miembros de la selección de Inglaterra continuaron divulgando una marca comercial no autorizada en su equipamiento deportivo antes y durante el partido de cuartos de final de la Copa del Mundo entre Suecia e Inglaterra", dijo el organismo rector del fútbol mundial.



La Fifa agregó que previamente había solicitado a los ingleses que reconsiderarán la acción. No se dieron detalles específicos pero Croacia y Suecia fueron multados porque los jugadores usaron unas tobilleras no autorizadas encima de sus equipos o tomaron bebidas en la cancha con un logotipo que no pertenecía a patrocinadores, por lo que se cree que fue una acción similar.



Uruguay recibió la multa por una infracción similar y por haber llegado tarde a uno de sus partidos, que la Fifa no especificó.



"En particular, un solo miembro de la selección uruguaya siguió mostrando marcas comerciales no autorizadas en su equipamiento deportivo durante el partido de cuartos de final entre Uruguay y Francia", agregó.



