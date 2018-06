'CR7' y su historia en mundiales: igualó su mejor racha en un partido

Cristiano Ronaldo, en un solo partido de Rusia, igualó su mejor marca de mundiales. El portugués jugó tres, cuatro con Rusia, y marcó tres goles; uno por Mundial. En el de 2018, con solo 90 minutos, ya registró su mejor torneo y marcó un triplete en el 3-3 contra España, anotando un soberbio gol de tiro libre. Este miércoles buscará seguir sumando y estará en el partido de Portugal vs. Marruecos, por el grupo B, a las 7:00 a.m.

Una marca agridulce que ha tenido 'CR7' en sus anteriores mundiales, pues marcó en todos los que participó, pero solo anotó un gol en los tres primeros. Con sus tres tantos contra España, en Rusia, Cristiano marcó su mejor Mundial y tiene tiempo para seguir sumando goles y buenos juegos a su cuenta, para clasificar a la siguiente ronda.



Las primeras tres anotaciones, en cada Mundial, se las marcó a Irán en 2006, siendo su primer tanto en la Copa del Mundo. Portugal ganó 2-0. El segundo fue en 2010, cuando le anotó a Corea del Norte, en el 7-0 de los europeos. Finalmente, en 2014, dijo presente y anotó en el 2-1 sobre Ghana.



Además, superó una racha personal. El portugués no había podido anotarle a las selecciones grandes y no solo lo hizo una vez, si no se 'desquitó' marcando tres goles frente a España, que fue campeón del mundo.



Este miércoles buscará seguir sumando en su segundo partido de Mundial, pues Portugal se mide con Marruecos, en el grupo B, a las 7:00 a.m.