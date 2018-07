Rakitic y una crítica de su suegra: 'El perro patea mejor penaltis'

En menos de una semana, Ivan Rakitic se convirtió en un héroe del seleccionado croata y una suerte de cábala para el conjunto europeo. El hecho de ser el quinto hombre en las definiciones por penales frente a Dinamarca y Rusia, tener esa responsabilidad y, finalmente, ratificar la clasificación de su equipo a la siguiente instancia del Mundial de Rusia 2018 lo hicieron posible.

Sin embargo, Rakitic no es un especialista en penales. De hecho, no tuvo buenas experiencias en su carrera. De hecho, en 2014 hasta su suegra se mofó de él. Y lo contó. "Después de fallar un penal en Vallecas frente al Rayo Vallecano, mi suegra me mandó una foto con mi perro desde casa y me dijo que el perro tira los penales mejor que yo", reveló entonces en el programa español Espacio Reservado, emitido por 'Canal+'.

No solo esa vez falló un penal el volante croata con la casaca de Sevilla antes de sumarse a Barcelona. En 2011, contra Real Madrid, el croata desvió su remate desde los 12 pasos por arriba del travesaño. Y en enero de 2014, contra el Levante, su tiro dio en el poste.

Rakitic le dio al palo contra Levante

El jugador desperdició el tiro desde el penal.

Rakitic bota un penal contra Real Madrid

Con Sevilla, el futbolista mandó el balón por encima.

Canchallena.com

La Nación

Argentina

GDA