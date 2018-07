Messi y Alemania: decepciones en Rusia para los lectores de FUTBOLRED

Finalizó el Mundial de Rusia 2018 y las impresiones que dejaron los equipos y jugadores varían entre las personas. Por esto, los lectores de FUTBOLRED tuvieron un espacio para votar y escoger a su mejor jugador, decepción, mejor equipo, entre otros aspectos. En este, Lionel Messi y Alemania fueron considerados como las decepciones del torneo, votando 1750 personas.

En primer aspecto, Luka Modric fue condecorado por los votantes y fue escogido como el mejor jugador del Mundial. Sin embargo, también hubo una gran votación por Éden Hazard, pero no fue suficiente para quitarle el "primer lugar" en la encuesta al croata.



Así como hay un jugador resaltado por su buen trabajo, también hay uno que no fue lo que se esperaba en el torneo. Los lectores de FUTBOLRED, con un poco de desacuerdo, puso en primer lugar a Lionel Messi, con un 41% de votos. El argentino no tuvo un buen Mundial y fue eliminado en octavos junto a su selección. Además, muy cerca, quedó escogido Neymar, con 35% de votos.



Por otro lado, en temas de selecciones, los lectores escogieron y estuvieron en su mayoría de acuerdo que Alemania fue el equipo que decepcionó en el campeonato. Los europeos vienen de ser los campeones del mundo, en 2014, pero quedaron eliminados en fase de grupos tras perder con México y Corea del Sur, pero ganando contra Suecia.



Thibaut Courtois fue escogido como el mejor portero en el Mundial y por los votantes de FUTBOLRED, que pusieron al guardameta belga muy por encima de Jordan Pickford, Guillermo Ochoa y Hugo Lloris, que tuvieron buena acogida, pero no lo suficiente para ganarle al portero del Chelsea.



También, los lectores escogieron que el equipo que mejor jugó y que más gustó no fue campeón. Bélgica fue la selección elegida por los votantes de FUTBOLRED como el equipo que más gustó en el Mundial de Rusia. Los europeos quedaron terceros del torneo y lograron su mejor marca en un Mundial.



Finalmente, el gol de Cristiano Ronaldo a España, de tiro libre, tuvo una gran acogida por los votantes de FUTBOLRED, pero no fue suficiente para derrotar al tanto del francés Benjamin Pavard a Argentina, en octavos de final.