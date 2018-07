Con Barrios y Sánchez: el 11 inicial de los lectores de FUTBOLRED

La Selección Colombia enfrenta su primera "final" este martes a la 1:00 p.m., contra Inglaterra. En los octavos de final del Mundial de Rusia 2018, Colombia no tiene otra opción que ganar para seguir avanzando y buscará una importante e histórica clasificación frente a la difícil selección inglesa. James Rodríguez sigue en duda, mientras que Abel Aguilar se recuperó y podría estar.



Por otro lado, el equipo funcionó y rindió en el campo contra los Senegal y Polonia, pero no tanto contra Japón, en la primera fecha. Así votaron los lectores de FUTBOLRED sobre el equipo que debería poner el argentino:



De primera mano, los votantes eligieron que Pékerman debe mantener el 4-2-3-1, esquema que le ha funcionado, en ocasiones. Sin importar la posible ausencia de James, se debería mantener el esquema.



El buen partido que tuvo la zaga defensiva contra Polonia y Senegal, logró que los votantes eligieran a Yerry Mina y Dávinson Sánchez como la pareja de centrales para enfrentar a Inglaterra. Dávinson Sánchez, además, conoce a Harry Kane y Dele Alli, compañeros en Tottenham.



De nuevo, por mayoría, Johan Mojica sería el lateral izquierdo que pondrían los lectores de FUTBOLRED en el partido contra Inglaterra. El jugador llegó como debutante, pero tras la lesión de Frank Fabra se logró afianzar en el puesto.



Ahora, la duda y una de las encuestas más disputadas: el medio campo defensivo. En la pareja de volantes, los votantes escogieron que estén Wílmar Barrios y Carlos Sánchez. Pero también hubo gran votación por Wílmar Barrios y Mateus Uribe, aunque no logró superar al resultado anterior. A pesar del regreso de Abel Aguilar, quien se recuperó de una lesión.



Por otro lado, gran parte de los votantes cree que Juan Fernando Quintero debe estar acompañado de Juan Guillermo Cuadrado y de Luis Fernando Muriel, en una posible ausencia de James Rodríguez.



Finalmente, quedó la encuesta más disputada: Si Falcao debe, o no, tener compañero en el ataque. Los lectores no se inclinaron por Carlos Bacca, pero sí lo hicieron por Miguel Borja y Luis Fernando Muriel, como delantero. Sin embargo, con solo 2% de diferencia, los votantes de FUTBOLRED escogieron que el 'Tigre' no debería tener acompañante.



Alineación de los lectores de FUTBOLRED: David Ospina; Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Yerry Mina, Johan Mojica; Carlos Sánchez, Wílmar Barrios; Juan Guillermo Cuadrado, Juan Fernando Quintero, Luis Fernando Muriel; Falcao García