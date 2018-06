Las sorpresas y las decepciones que dejó la fase de grupos del Mundial

La maldición del campeón, ese mito que se repitió por tercer Mundial consecutivo en el que el defensor del título cae en la fase de grupos, no le sirve como excusa a la selección de Alemania, que fue la gran decepción de la primera ronda de Rusia 2018. Caer contra México en el debut no era para condenar a los bávaros; pero después de ganarle (2-1) a Suecia y ponerse nuevamente en camino a la clasificación, hizo que la derrota (0-2) contra Corea del Sur -a priori el más débil de los rivales- fuera imperdonable para sus hinchas.

Entre las grandes deudas de la Copa del Mundo está también Polonia, otro cabeza de serie que se despidió en el grupo H al caer con Senegal (1-2) y Colombia (0-3), y se despidió con un triunfo (1-0) sobre Japón en la fecha de cierre.



Decepcionante fue también la presentación de los equipos africanos, pues ninguno avanzó a octavos de final, algo que no sucedía desde 1982. El continente negro duró 8 Mundiales consecutivos clasificando por lo menos un equipo a la siguiente ronda; pero ni Túnez, ni Senegal, tampoco Nigeria y menos Egipto, lograron quedar entre los mejores dieciséis.



Por su parte, Japón y Suecia son los invitados a segunda ronda que no estaba en las cuentas de muchos en Rusia 2018. Los nipones habían quedado eliminados en fase de grupos hace cuatro años y el cambio de entrenador meses antes de este Mundial hacía parecer que esta vez tampoco iba a darse. Pero el triunfo contra Colombia, el empate contra Senegal y haberse ‘portado bien’ disciplinariamente terminó clasificándolo, pues en el desempate con los africanos fueron ganadores gracias al juego limpio.



Los suecos, por su parte, llegaron con poco ruido a Rusia y no parecían favoritos frente a alemanes y mexicanos. Vencieron a Corea en el debut, algo que en el papel era la principal opción; así como estaba presupuestada la derrota con Alemania. Pero contra México, que era la sensación del grupo, pocos esperaban que Suecia ganara, y por 3-0, para quedarse con el liderato del grupo F.



Desde ahora no habrá sorpresas, porque en las llaves de octavos no hay nada escrito. Atrás quedan las caídas y derrotas, los goles o los fallos en definición…el Mundial entra en su recta final y el trofeo de la Copa Mundo está para cualquiera.