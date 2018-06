James solo tiene fatiga muscular: repite lesión, en pierna distinta

James Rodríguez, quien tuvo que salir del partido de Colombia vs. Senegal, no presenta una lesión grave y solo es una fatiga muscular. ‘EL TIEMPO’ y FUTBOLRED conocieron que al ‘10’ se le hizo una resonancia este sábado y esta no mostró una lesión mayor a una fatiga. Sin embargo, esta molestia es en la pierna derecha, contraria a la lesión que tuvo antes de jugar con Japón.

El referente de la Selección fue el jugador que más corrió en el 3-0 de Colombia sobre Polonia, por encima de sus demás compañeros, por lo que ese sacrificio le pudo haber “pasado factura” en su físico. Sin embargo, ‘EL TIEMPO’ y FUTBOLRED conocieron, de una fuente de primera mano y de consideración en Kazán, que la lesión del colombiano no sería de consideración.



Como lo confirmó José Néstor Pékerman, el jugador del Bayern Múnich se quedó, antes de jugar con Senegal, pateando penales y tiros libres. El futbolista colombiano no se perdería el Mundial y, a la espera del parte médico, se sabría los días de incapacidad, que no serían muchos por ser una simple fatiga muscular.