Messi, una vez más, a demostrar su liderazgo en la adversidad

Lionel Messi tiene un nuevo reto en el Mundial de Rusia. Ya la presión del debut pasó y no pudo demostrar toda su calidad en el partido contra Islandia, pero ahora, este jueves, contra Croacia tendrá otra oportunidad.



‘Leo’ tuvo un partido difícil contra Islandia. La férrea marca de sus rivales no le permitió moverse, pero contra Croacia el juego será a otro ritmo. Los croatas también sus armas y seguramente apostarán más al ataque frente a los argentinos. Allí será importante el ‘10’ argentino para aprovechar los espacios de la zona posterior.

Tras el primer juego, la Albiceleste pasó un rato amargo porque no tuvo la brillantez esperada. Su juego ofensivo no primó y en defensa las cosas se tornaron complicadas. Con todo esto, Jorge Sampaoli ha probado variantes, pero en ella solo hay una constante: Messi debe estar.



La importancia del capitán en el campo es vital, aunque sus compañeros no colaboren a carta cabal. Tras perder un penalti en el partido pasado, la responsabilidad para Messi ahora será mucho mayor. Sobre sus hombros pesa el liderazgo de la reciente subcampeona del mundo y la que sería su última oportunidad para alzar la Copa del Mundo.



Pero ser el conductor del juego argentino no es nuevo para él. Ya demostró lo letal que puede hacer cuando clasificó a su equipo al Mundial visitando a Ecuador en la última fecha y marcando tres goles. También lo hizo llevando a sus equipos a las finales de las Copas Américas, y siendo el mejor de su selección hace cuatro años, en Brasil.



En el estadio de Ekaterimburgo se decantará si Argentina está para ser protagonista de la mano de Messi o si la presión absorbió a doblemente campeona del Mundo.