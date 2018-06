Lo bueno, malo y feo de Colombia en la fase de grupos del Mundial

La Selección Colombia logró la clasificación a los octavos de final del Mundial de Rusia 2018 como primera del grupo H con seis puntos. Pero entre las dos victorias y la derrota de Colombia hay muchos aspectos a mejorar y corregir de cara al partido contra Inglaterra, el próximo martes.

Lo bueno

La zona defensiva encontró una solidez que da tranquilidad para la siguiente fase. Con David Ospina en el arco, Santiago Arias, Yerry Mina, Dávinson Sánchez y Johan Mojica, José Pékerman encontró un grupo de confianza para mantener el cero en su pórtico.



Radamel Falcao marcó su primer gol en la historia de los Mundiales y con eso se cumplió su sueño. Además, el ‘Tigre’ ha mostrado un gran nivel colectivo y es el líder de los guerreros en el ataque.



La claridad de Juan Fernando Quintero como el conductor de las acciones de Colombia en el Mundial. El volante antioqueño es uno de los jugadores más destacados de la Tricolor en Rusia 2018.



Colombia gana en un arma en el juego aéreo. Durante la Eliminatoria, y en los últimos años, la Tricolor ha sufrido goles de cabeza, pero con Yerry Mina y Davinson Sánchez han ganado poderío en este ítem.

Lo malo

La Selección Colombia no encuentra una regularidad. De un partido bastante opaco contra Japón, pasó a una excelsa presentación contra Polonia y luego a un duelo contra Senegal en que no tuvo ideas. La Tricolor aún no tiene una idea clara de juego para sobrepasar a sus rivales.



Con el debut de Jefferson Lerma, José Izquierdo, Oscar Murillo se vivieron momentos difíciles y los jugadores perdieron la confianza del técnico. El único que volvió a tener minutos tras el duelo con Japón fue Lerma, quien ingresa al campo para cerrar los partidos.



Si bien Falcao anotó un gol, durante los partidos se notó muy solo en el frente de ataque. La falta de apoyo de los volantes lo hace ser el único referente para los defensas rivales y, con ello, pierde poderío para demostrar su faceta de goleador.

Lo feo

James Rodríguez actuó pocos minutos contra Japón y Senegal por lesión. Si bien aún no se establece la condición médica del jugador, preocupa la falta de continuidad para uno de los líderes de Colombia. Otros que están entre algodones son Abel Aguilar y aunque Cristián Zapata dice estar apto para jugar aún no tiene minutos.