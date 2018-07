Ocho selecciones y ocho figuras: así llegan a cuartos de final

El Mundial de Rusia empieza a tener sus fases finales, pues este viernes iniciarán los cuartos de final del torneo. Desde las 9:00 a.m., Uruguay y Francia eligirán a la selección que avanzará a las semifinales. Son ocho equipos, en el que cada uno hay una figura marcada y que ha tenido un gran Mundial, siendo el referente y jugador más significativo de su equipo, que buscarán cupos a la semifinal del torneo.

En el primer partido está Uruguay y Francia. De primera mano, Luis Suárez es quien ha rendido con mayor fácilidad en el Mundial, junto con su compañero Édinson Cavani, que está en duda por lesión, y ha comandado el ataque de los charrúas durante el torneo. El jugador de Barcelona lleva dos goles y una asistencia, pero su peso en la zona ofensiva ha sido significativa durante el torneo.



Ahora, por Francia está el joven Kylian Mbappé. El jugador del París Saint-Germain viene de anotar un doblete en los octavos de final contra Argentina, sumando tres en su tabla durante el torneo. No lleva anotaciones, pero es el jugador desequilibrante en la selección francesa.



En la segunda llave está Brasil y Bélgica. En Brasil, siempre está Neymar, aunque Coutinho ha tenido un Mundial soñado. Sin embargo, el jugador, actual, del París Saínt-Germain ha sido el más desequilibrante y el que más juego ha tenido en la zona ofensiva. Viene de una lesión que no le permitió jugar antes del torneo, pero eso no importó y ya lleva dos goles y una asistencia.



Por su parte, Bélgica tiene al delantero del Manchester United que ha tenido un Mundial soñado. Romelu Lukaku lleva cuatro anotaciones y ha marcado dos dobletes, dándole victorias a los Diablos Rojos de Europa. Eden Hazard también ha significado en el equipo, pero el delantero se lleva todas las miradas.



En el partido de este sábado estará Croacia y Rusia. En los croatas, el capitán y jugador del Real Madrid. Luka Modric ha sido el que comandó el equipo para avanzar en la fase de grupo y los octavos de final. Contra Argentino marcó gol, que terminó siendo de media distancia y venció a Willy Caballero. También, le marcó a Nigeria de penal y, además, lleva una asistencia para sus compañeros.



Ahora, por Rusia, está Artem Dzyuba. El ruso lleva tres anotaciones, como Denis Cheryshev, quien no ha sido titular. Dzyuba además, suma una asistencia y ha sido importante en la ofensiva del equipo anfitrión del torneo.



El último partido de los cuartos de final en el Mundial es entre Suecia e Inglaterra. Por parte de los suecos, Andreas Granqvist es el líder y capitán de la selección. El equipo tuvo dos penales y el defensor central, con mucha capacidad y liderazgo los definió y mandó el balón al fondo. Dejando como resultado, dos anotaciones en su cuenta.



Finalmente, está el goleador del torneo, Harry Kane. Inglaterra, tiene un arma letal en la ofensiva y el delantero lleva seis anotaciones, mirando desde lo más alto en la tabla de goleadores. El jugador del Tottenham viene de una gran temporada, y lo evidenció durante el inicio del campeonato del mundo.