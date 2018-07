El lado B del Mundial: los hechos más insólitos en Rusia 2018

Los dedos provocadores de Diego Maradona y Robbie Williams, un insecto en la boca de Hugo Lloris, Neymar tirado en el césped y un fotógrafo de la AFP sepultado debajo de una montaña de futbolistas croatas: el Mundial de Rusia-2018, que terminó este domingo, dio también pie a momentos e imágenes curiosas.

Robbie Williams, una apertura con polémica

Rusia abrió su Mundial aplastando a un muy débil equipo de Arabia Saudí (5-0), pero antes de ello hubo una ceremonia de inauguración el 14 de junio, que sirvió para levantar el telón. Fue un acto corto, hasta minimalista, con el que los organizadores esperaban evitar cualquier escándalo. Pero no contaban con un gesto provocador de Robbie Williams, el cantante británico, que hizo un gesto obsceno, una 'peineta' levantando el dedo central de una mano, dirigiéndose a una cámara. ¿Por qué lo hizo? Unos días después explicó que "estaba bajo presión" por el poco tiempo que quedaba para el final del acto y que con ese dedo quiso "marcar la cuenta atrás de un minuto". "No puedo confiar en mí mismo. Hay un bloqueo entre el buen juicio y yo. Hay veces que me ocurre hacer algo y decirme, cinco minutos después, si lo he hecho realmente", admitió.

El dedo de Dios

Otra figura acostumbrada a generar polémica acaparó titulares unos días después: Diego Maradona, que apoyó en Rusia a Argentina, estaba en las gradas para el partido de la Albiceleste contra Nigeria (2-1) y eclipsó a Lionel Messi. Maradona vivió con intensidad el partido y protagonizó todo tipo de gestos. Celebraciones efusivas, dos 'peinetas', insultos fácilmente descifrables en la lectura de labios... Hasta una siesta y luego una indisposición que le hizo tener que recibir atención médica.

Lloris y los insectos

Hugo Lloris es uno de los mejores arqueros del mundo, como demostró en el Mundial. Cuando el capitán de los Bleus está en forma detiene a los mejores delanteros del mundo... y también a los insectos. En los cuartos de final ante Uruguay, un insecto se introdujo en la boca del portero del Tottenham. Tuvo lugar al cuarto de hora de juego. La cámara mostró a Lloris escupiendo el insecto, que pudo escapar sano y salvo. La secuencia no se escapó a las redes sociales.

El show Neymar

Neymar pasó un Mundial-2018 complicado. Esperado como el salvador de la selección brasileña y de sus aficionados, el jugador del París Saint-Germain fue objeto de bromas de todo el mundo. El motivo principal fueron los considerados excesos en las simulaciones de faltas, que según una cadena de televisión suiza costaron 14 minutos de juego en los cuatro primeros partidos de la Seleçao en Rusia-2018.

Una actitud que molestó a muchos, como al exjugador holandés Marco Van Basten: "No es una buena actitud, es mejor hacerlo lo mejor posible, si haces demasiado teatro no te ayuda. Neymar debería entender eso", afirmó el astro neerlandés de 53 años, Balón de Oro de 1988, 1989 y 1992. El seleccionador de México, Juan Carlos Osorio, habló de que era "una vergüenza para el fútbol".

Otros se lo tomaron con humor. Como el exfutbolista francés Eric Cantona, que en un 'sketch' para la televisión Eurosport bautizó a una maleta amarilla como Neymar gracias a basta con tocarla un poco "para que no deje de dar vueltas".

Primeros planos

Yuri Cortez, fotógrafo de la AFP, se convirtió en una de las estrellas inesperadas del Mundial en la recta final: en la semifinal ganada por Croacia sobre Inglaterra (2-1) en la prórroga, se vio sepultado debajo de varios jugadores croatas que celebraban el gol de la victoria, obra de Mario Mandzukic.

"De repente eran cuatro o cinco al frente y estoy así en la silla sentado tomándoles las fotos en frente. Y comienzan a llegar más y más y aparecen los de la banca y ahí se hace la presión y esta especie de avalancha y me tiran para atrás con todo y la silla y ellos encima", explicó Cortez. El aluvión humano no detuvo los dedos del reportero que siguió oprimiendo el botón del obturador.

"Comienzo a disparar la cámara todo el instante que voy cayendo y cuando caigo y quedo debajo de la montaña de jugadores, sigo disparando la cámara también tomando sus rostros, la euforia, la emoción del festejo, desde abajo", recordó.