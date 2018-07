'50 millones de colombianos' le dicen gracias a la Selección

La Selección Colombia arribó este jueves a Bogotá luego de su eliminación del Mundial de Rusia 2018. La llegada de la Tricolor, en un vuelo de 14 horas, se había presupuestado para las 10 a.m., pero tuvo un retraso y terminó llegando dos horas después. Sin embargo, eso no le importó a los hinchas que esperaron desde temprano en el Aeropuerto el Dorado, la calle 26, ni mucho menos en El Campín.

FUTBOLRED estuvo presente en los tres puntos en que la Tricolor pasó en su recorrido para ir al Campín, evidenciando el agradecimiento que tuvo la gente por los 23 jugadores y cuerpo técnico que viajó a Rusia, pero que no logró conseguir el resultado de avanzar.

"No hay que reprocharles nada, hay que agradecerles porque dejaron todo", "llevo cuatro horas aquí y voy a esperar hasta que pasen para darles las gracias por representarnos". Eran algunas de las palabras que decían los hinchas durante la espera del bus de la Selección Colombia.



Algunos le gritaban a Falcao, otros a José Néstor Pékerman, pero el que se llevaba los elogios era Yerry Mina. Agradecimiento, lo único que se vio en los hinchas que aguardaron durante toda la mañana para recibir al equipo en la capital.



No solo en El Campín, donde se llenó y hubo cerca de 27 mil personas, pero las "gracias" no solo se escucharon en Bogotá si no en todo el país, que vio el regreso de la Selección, golpeada y triste, pero llena de elogios por parte de los seguidores.

No queda más para la Tricolor en este Mundial, pero sin duda sintieron el apoyo que tenían desde Colombia, a kilómetros y kilómetros de Rusia. Ahora, cada jugador se reincorporará a su equipo local y seguirá con su fútbol, por el que fue llamado y convocado para representar al país en la Copa del Mundo.