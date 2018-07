Lo mejor de las cuatro semifinalistas para pelear cupo en la final

Los cuatro semifinalistas del Mundial de Rusia 2018 ya están definidos y el próximo 10 y 11 de julio se definirán los equipos que pelearán por la preciada Copa.



Cuatro selecciones europeas fuertes físicamente, pero con gran calidad y entrega en cada una de sus líneas buscarán ser protagonistas de las semifinales.

Francia: la juventud de Francia se está llevando todas las miradas en Rusia 2018. Sin lugar a dudas la energía que le imprime Kylian Mbappé en el frente del campo lo hace uno de los más destacados en este Mundial sobre Antoine Griezmann.



Pero en el medio campo está la gran apuesta y victoria de Didier Deschamps. Con Kanté como el gran correcaminos y líder de esa zona, el entrenado ha encontrado el equilibrio con el apoyo del espigado Paul Pogba. Además, las intromisiones de Tolisso o Matuidi le dan el plus de velocidad a un sector que se comporta a la perfección.



Bélgica: Roberto Martínez demostró que tiene un equipo joven, ambicioso y muy versátil. En el inicio del Mundial demostró un 3-5-2-1 efectivo, pero frente a Brasil consiguió la clasificación con un 4-3-3 especial.



La juventud, pero a su vez la experiencia adquirida en el fútbol inglés, de Lukaku, De Bruyne y Hazard han hecho un ataque demoledor y al que aún no encuentran como detener. Además, el apoyo de Witsel y Fellaini en la zona de volantes le ha dado la fortaleza a los belgas para pelear cada balón. La zaga defensiva, liderada en el arco por Courtouis y en la zona defensiva por Kompany, los ha hecho una selección que aún no conoce la derrota en Rusia 2018.

Inglaterra: con la base de la Premier League y un equipo base ya consolidado ha logrado sobreponerse en las diferentes fases del Mundial. Su juego aéreo es la base de su ataque, pues por esta vía ha logrado cinco anotaciones.



Pero en el campo también tienen otras cualidades como el rápido juego por los costados con Ashley Young y Kevin Trippier, mucho más cuando se juntan con Jessi Lingard y Raheem Sterling, los habilidosos atacantes del frente. Además cuentan con el goleador del Mundial de Rusia: Harry Kane, un hombre al que no le regalan un centímetro para el remate.



Croacia: su zona de volantes es de las más envidiadas en este Mundial. Pocas selecciones se pueden jactar de tener la calidad de hombres como Modric y Rakitic como los creativos. Pero la velocidad de Rebic y Perisic los hacen poderosos en las bandas.



Calidad le sobra al equipo de Zlatko Dalić, quien ha movido bien sus fichas para salir adelante en cada difícil fase que ha disputado en este Mundial de Rusia.