Los números de la Selección Colombia en fase de grupos de Rusia 2018

Terminó la angustiosa fase de grupos para la Selección Colombia, que terminó como líder de la zona H del Mundial de Rusia 2018. Nunca antes había remontado tras una derrota en su debut; por primera vez saca su arco en cero en dos juegos de primera ronda; segundo Mundial en el que pasa primero a octavos de final y primera ocasión que un defensor -Yerry Mina- termina como goleador de los tres primeros partidos.

Aquí están los datos y números de la Selección en lo que va de Rusia 2018:



- Primera vez que Colombia clasifica a segunda ronda tras perder en su debut. En 1962 perdió con Uruguay y no avanzó, así como en 1994 y 1998, caídas ambas contra Rumania. Mientras que en 1990 y 2014, que pasó a octavos, ganó su primer partido: Emiratos Árabes Unidos y Grecia, respectivamente.



- En 21 partidos, Colombia llegó a su 9ª victoria en Copas del Mundo. Tiene además 2 empates y 10 derrotas.



- Once futbolistas debutaron con Colombia a lo largo de los tres partidos: Dávinson Sánchez, Óscar Murillo, Johan Mojica, Jefferson Lerma, Wílmar Barrios, José Heriberto Izquierdo y Falcao García, contra Japón. Yerry Mina y Mateus Uribe, frente a Polonia. Mientras que contra Senegal se estrenaron Luis Fernando Muriel y Miguel Ángel Borja.



- Así, 72 colombianos en toda la historia han disputado por lo menos un minuto de una Copa del Mundo.



- Farid Díaz es el único jugador de campo que todavía no ha debutado en Rusia 2018. Además, los arqueros Camilo Vargas y José Fernando Cuadrado.



- Yerry Mina igualó a Adolfo Valencia al marcar en dos juegos consecutivos. El defensor le anotó a Polonia y Senegal, mientras que el ‘Tren’ le convirtió a Rumania y Estados Unidos, en 1994. James Rodríguez tiene el récord de goles en juegos consecutivos: apareció en los 5 juegos de Brasil 2014.



- Mina igualó a Juan Fernando Quintero, Juan Guillermo Cuadrado, Jackson Martínez, Adolfo Valencia y Bernardo Redín (2 goles), como escoltas de James Rodríguez (6) en la tabla histórica de goleadores de Colombia en la Copa del Mundo.



- Tercer Mundial en el que Colombia recibe solo 2 goles en fase de grupos (la cifra menor en fase de grupos). Así avanzó a octavos de final en 1990 y 2010.



- José Pékerman clasificó a Colombia a octavos de final por segunda ocasión. Así, supera a Francisco Maturana, quien solo pudo llevarla una vez. Además, ‘don José’ dirigió su partido número 8 con la Tricolor en Copas del Mundo, mientras que ‘Pacho’ se quedó en 7.