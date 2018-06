Los datos que dejaron los primeros 48 partidos del Mundial de Rusia

Desde el 14 de junio hasta este 28 se jugaron 48 partidos en el Mundial de Rusia 2018. Históricamente, solo un partido terminó 0-0 (Francia vs. Dinamarca), pero las buenas actuaciones de la mayoría de las selecciones dejaron buenos réditos en los participantes, que le pusieron emoción a una nueva edición de la pelea por la Copa del Mundo.



Selecciones como Alemania, Panamá, Bélgica, tuvieron una primera fase tener en cuenta, pues por sus malos o buenos rendimientos, tuvieron una participación histórica en el Mundial de Rusia 2018.

Estos son los datos más destacados de la primera fase del Mundial

122 goles se marcaron en los 48 partidos de fase de grupos. Los partidos con más anotaciones fueron Bélgica vs. Túnez (5-2) e Inglaterra vs. Panamá (6-1), por ende, el grupo G fue el que más goles (24) celebró.



Harry Kane comanda la tabla de goleadores con cinco anotaciones. Romelu Lukaku y Cristiano Ronaldo lo siguen con cuatro celebraciones. Dos jugadores marcaron dos goles de cabeza: el inglés Jhon Stones y el colombiano Yerry Mina.



El jugador que más veces remató al arco contrario fue Neymar. Mientras que Toni Kroos fue quien acertó más pases con 310.



Se mostraron 158 tarjetas amarillas y tres rojas. Panamá fue el combinado más amonestado con 11 amarillas. Carlos Sánchez fue el único futbolista que vio la roja directa, las otras expulsiones fueron por doble amonestación.



Desde 1982 que los africanos no se quedaban sin representantes en la segunda ronda del Mundial. Esta vez Senegal, Túnez, Nigeria, Marruecos y Egipto no tuvieron una buena participación.



Es la primera vez en toda la historia de los Mundiales que las selecciones participantes anotan dos goles o más. Panamá e Islandia debutaron en Rusia 2018 y ambas marcaron dos anotaciones.



10 de los 14 equipos que clasificaron por Europa avanzaron. De Suramérica clasificaron 4 de cinco en competencia. De Asia avanzó uno de cinco participantes. De Centroamérica sigue en competencia uno de tres clasificados y de África ninguno.



Solo los uruguayos sacaron el arco en cero en los tres partidos disputados. Sin embargo, el arquero con más atajadas en la fase de grupos fue Guillermo ‘Memo’ Ochoa, con 17.



¿El equipo que más goles marcó?: Bélgica (9). ¿El que más atacó?: Alemania con 252. ¿El que más pases hizo?: España con 2089. ¿Al que más goles le anotaron?: Panamá con 11. ¿El que más faltas cometió?: Corea del Sur con 63.



Con 11, Javier Mascherano fue el jugador que más faltas cometió en la fase de grupos. Mientras que Neymar es al que más infracciones le cometieron con 17.