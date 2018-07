Maradona pide disculpas por critica a la Fifa en partido de Colombia

El astro argentino Diego Maradona se disculpó este jueves tras criticar a la Fifa por "un robo monumental" contra Colombia en la eliminación de los cafeteros en la tanda de penales frente a Inglaterra (1-1, 4-3) en octavos de final del Mundial de Rusia-2018.

"Tomado por la emoción de hinchar por Colombia el otro día, yo dije un par de cosas y, admito, algunas de ellas son inaceptables. Mis disculpas a la Fifa y a su presidente: por mucho que a veces yo pueda tener opiniones contrarias a algunas decisiones arbitrales, tengo absoluto respeto por el trabajo - nada fácil - que hacen la institución y los árbitros", escribió el albiceleste en su cuenta de Instagram.



En la noche del martes, en su programa "De la mano del Diez" para la cadena venezolana Telesur, Maradona acusó al árbitro estadounidense Mark Geiger de no ser imparcial durante el encuentro de octavos entre colombianos e ingleses. "La FIFA sigue siendo vieja y amañada. (Estoy) conmovido, porque cuando hablé con (el presidente de la FIFA, Gianni) Infantino la primera vez, dije 'cambió todo en la FIFA: se van los ladrones, se van los arreglos, se va todo'. Y hoy vi un robo monumental en la cancha", comenzó.



"Yo le pido disculpas a todo el pueblo colombiano, pero los jugadores no tenemos la culpa. Acá hay un señor (Pierluigi Collina) que decide poner a un árbitro que, ya googleándolo, se ve que no se lo puede poner a dirigir un partido de esta magnitud", agregó. El árbitro estadounidense Mark Geiger, que estuvo seis meses sin dirigir partidos internacionales tras una polémica decisión en semifinales de la Copa Oro 2015 entre Panamá y México, señaló en el minuto 54 un penal de Carlos Sánchez sobre Harry Kane que supuso el 1-0 para los europeos.



"Yo lo tengo clarísimo. Geiger, estadounidense, qué casualidad que fue el que inventó un penal para Brasil (en un amistoso contra Colombia en 2012), que Nigeria lo acusó en la FIFA (por un partido de octavos de final contra Francia en Brasil-2014) y le dieron seis meses de suspensión (...) No es posible, esto hay que denunciarlo", sentenció. Tras estas acusaciones, la federación internacional no tardó en pronunciarse al respecto: "La FIFA lamenta leer estas declaraciones de un jugador que escribió la historia de nuestro deporte", contestó el organismo.



"Los comentarios e insinuaciones adicionales son totalmente infundados e inapropiados", consideró la FIFA, que "condena enérgicamente la crítica al desempeño de los árbitros, que valora como positivo".